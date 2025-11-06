El tanque colapsado en Consuelo recibió mantenimiento en 2023, según Inapa

Tanque de agua colapsado en el barrio La Mina, municipio Consuelo, San Pedro de Macorís, que dejó decenas de familias sin servicio ( DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO )

El director provincial del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), en San Pedro de Macorís, Miguel Gómez, informó este jueves que, el tanque de agua que colapsó el miércoles 5 de noviembre en el municipio Consuelo recibió el último mantenimiento y pintura en el año 2023.

Gómez explicó que, previo al incidente, los reportes que había recibido de la comunidad estaban relacionados con pequeños derrames de agua, situación que calificó como normal en infraestructuras donde se manipula el líquido.

"Lo que la gente nos había comunicado eran algunos pequeños derramamientos de agua, pero donde se brega con agua es normal. A veces hay un pase de una válvula o se queda media abierta y se producen escapes menores", señaló.

Riesgo estructural

El funcionario destacó que el tanque no había presentado señales de riesgo estructural y reiteró que sí se le dio mantenimiento preventivo, consistente principalmente en pintura y revisión general.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/06/whatsapp-image-2025-11-05-at-20343-pm-1-d807233b.jpeg Así quedó el tanque de agua administrado por Inapa tras la explosión. (DIARIO LIBRE / DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/06/whatsapp-image-2025-11-05-at-20550-pm-e6ccd825.jpeg Viviendas colapsadas tras la explosión de un tanque de agua en SPM. (DIARIO LIBRE / DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/06/whatsapp-image-2025-11-05-at-20559-pm-1-294fc5ea.jpeg Residentes caminan entre calle en mal estado y por los escombros tras la explosión. (DIARIO LIBRE / DANIA ACEVEDO)

Asimismo, Gómez indicó que actualmente se realizan labores de limpieza y mantelación del tanque, así como evaluación de las vigas y columnas afectadas tras el colapso.

El colapso del tanque, ocurrido la mañana del miércoles, causó heridas a dos personas, afectó varias viviendas del sector, y dejó a decenas de familias sin el servicio de agua potable.