Fundación Macarrulla presenta libro con ensayos sobre la libertad escritos por estudiantes

Es el sexto concurso de la Fundación Macarrulla sobre la libertad. ( FUENTE EXTERNA )

La Fundación Macarrulla presentó el libro "La libertad vista por estudiantes de nivel secundario", que recopila los ensayos ganadores y menciones honoríficas del Sexto Concurso Estudiantil de Ensayo sobre la Libertad 2025, realizado en alianza con el Museo Memorial de la Resistencia Dominicana.

El acto se llevó a cabo en las instalaciones del museo, donde fueron reconocidos 23 jóvenes autores cuyos textos abordan, desde distintas perspectivas, el valor de la libertad, la ciudadanía, la memoria histórica y los derechos humanos. Durante la ceremonia, los estudiantes recibieron certificados que los acreditan como "Embajadores de la Libertad" en sus respectivos centros educativos.

Agradece apoyo

La presidenta de la Fundación, Lidia Martínez de Macarrulla, destacó la importancia de fomentar espacios donde los jóvenes puedan reflexionar y expresarse con libertad. Agradeció el apoyo de Luisa de Peña, directora del museo; del escritor Avelino Stanley, presidente del jurado del concurso; y de Eric Simó, diseñador de la portada del libro, inspirada en una obra del artista Silvano Lora.

"Los verdaderos protagonistas de este día son estos 23 jóvenes, cuyas voces frescas y valientes expresaron su visión de la libertad desde el pensamiento, la emoción y la esperanza", expresó Martínez de Macarrulla. Te puede interesar Fundación Macarrulla premia a jóvenes ganadores del Sexto Concurso Estudiantil por la Libertad Escritora Lidia Martínez de Macarrulla presenta libro sobre Enriquillo en Azua https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/07/fundacion-libro2-f08c1802.jpg (FUENTE EXTERNA)

El Concurso Estudiantil de Ensayo sobre la Libertad, que celebra su sexta edición, busca fortalecer los valores democráticos y el pensamiento crítico entre los estudiantes de secundaria del país.

El Concurso Estudiantil de Ensayo sobre la Libertad, iniciativa anual de la Fundación Macarrulla, ha fortalecido durante seis ediciones el sentido de responsabilidad social y los valores democráticos en la juventud dominicana. A través de la escritura, miles de estudiantes han encontrado un espacio para analizar el significado de la libertad y su papel en la construcción de una sociedad más justa y solidaria.

Con esta publicación, la Fundación Macarrulla reafirma su compromiso con la educación, la creatividad y la promoción de los valores ciudadanos en la juventud dominicana.