Inapa reconstruirá viviendas afectadas por explosión de tanque en SPM y presenta informe técnico

Tanque de agua colapsado en el barrio La Mina, municipio Consuelo, San Pedro de Macorís, que dejó a familias directamente afectadas y a otras sin el servicio. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

El director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Wellington Arnaud, informó que serán reconstruidas las viviendas afectadas por la explosión de un tanque de agua en el barrio La Mina, municipio Consuelo en San Pedro de Macorís.

Arnaud explicó que la institución ya hizo la solicitud formal al Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (Mived) para levantar las nuevas casas y reubicar a las familias que lo perdieron todo a causa del siniestro.

"Le vamos a construir las casas que fueron destruidas. Ya nosotros hicimos la solicitud al Ministerio de la Vivienda, ya se están buscando los terrenos y vamos a hacerles las casitas a la gente, si Dios lo permite, y las vamos a reubicar en otros sitios", afirmó a Diario Libre.

El titular del Inapa indicó que tan pronto se conoció la situación, acudieron al lugar, activaron los protocolos institucionales y se enfocaron en brindar asistencia a las personas afectadas.

"Nos enfocamos en las personas. En que las personas que habían tenido alguna situación de lesión estuvieran bien. Fuimos al hospital y demás y hasta que no le dieron de alta a todos, estuvimos a tiempo con eso. Al mismo tiempo, el Plan Social y el Ministerio de la Vivienda hicieron levantamientos", declaró.

El funcionario agregó que serán entregados electrodomésticos y enseres del hogar —como neveras, estufas, abanicos y aires acondicionados— a las familias afectadas, y que el seguro está levantando los daños para indemnizar los vehículos y propiedades perjudicadas.

Asimismo, garantizó que ninguna familia quedó en la calle, ya que a varias se les alquilaron apartamentos y otras se trasladaron temporalmente a viviendas de familiares.

"Ya nosotros le alquilamos apartamentos, algunas, otras quisieron irse donde familiares. Nadie durmió en la calle ayer", añadió.

Informe técnico preliminar

El Inapa emitió este jueves 6 de noviembre un informe técnico en el que se detalla que el colapso del depósito fue consecuencia de una falla estructural localizada en la base del tanque, atribuida a la ruptura de una soldadura de unión, lo que provocó una liberación súbita del fluido almacenado y un efecto de vacío interno que destruyó completamente la estructura.

El documento señala además los siguientes hallazgos:

Falla estructural en la soldadura de la base.

Fatiga del material y pérdida de continuidad estructural.

Posible corrosión interna acumulada en el punto de soldadura.

acumulada en el punto de soldadura. Liberación súbita del contenido del tanque. Generación de presión negativa que provocó la implosión de la estructura.

Ausencia de un sistema de alivio de vacío para este tipo de eventualidades.

No se contempló en el diseño de un dispositivo funcional que compensara las presiones internas negativas para un evento de eta magnitud.

para un evento de eta magnitud. El sistema de ventilación que poseía estaba diseñado para la operación de descarga regular. Antigüedad estructural (31 años de servicio).

Flagrante violación a los reglamentos de seguridad y urbanización vigentes, lo que incrementó el nivel de riesgo para las personas.

Acciones adoptadas

El Inapa aseguró que tras la explosión, activó su protocolo institucional de emergencia, desplazando equipos técnicos, sociales y de mantenimiento al área del incidente, en coordinación con autoridades locales y organismos de socorro.