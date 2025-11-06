×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
redes de agua potable
redes de agua potable

Instalan redes de agua potable en comunidades de la zona sur en Santiago

Los comunitarios tenían 40 años reclamando el servicio

  • Edward Fernández - Twitter
  • Edward Fernández - Facebook
Expandir imagen
Instalan redes de agua potable en comunidades de la zona sur en Santiago
El director general de Coraasan, Andrés Cueto, realizó el corte de cinta en la inauguración de la instalación redes de agua potable de la zona sur en Santiago. (ANEUDY TAVÁREZ)

Luego de más de cuatro décadas sin acceso al servicio de agua potable, las comunidades de Cerro Blanco y La Joya, en el sector La Selvita de Pekín, al sur de Santiago, fueron beneficiadas con la instalación de redes de distribución de agua por parte de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan).

En dichas obras la institución gubernamental hizo una inversión superior a 16 millones de pesos.

El proyecto incluyó la colocación de 12,708.54 metros de tuberías para mejorar el suministro en zonas donde los residentes tenían que recurrir a fuentes improvisadas o comprar agua para sus necesidades diarias.

RELACIONADAS

La obra impactará directamente a más de 3,000 personas, que ahora podrán disponer del líquido de forma continua.

El director general de Coraasan, Andrés Cueto, destacó que, aunque se trata de una obra modesta en extensión, "representa una gran solución de vida para cientos de familias que por años enfrentaron dificultades para acceder al agua potable".

Los comunitarios agradecieron al presidente Luis Abinader y a las autoridades de Coraasan por atender una demanda que, aseguran, había sido ignorada por gestiones anteriores.

"Gracias a Dios y a las autoridades hoy tenemos agua en nuestras casas", expresó  emocionado Carlos Mosquea, presidente de la Junta de Vecinos de Cerro Blanco Unido.

Te puede interesar
TEMAS -
  • Compartir por Twitter
  • Compartir por Facebook

Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.