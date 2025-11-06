Instalan redes de agua potable en comunidades de la zona sur en Santiago

El director general de Coraasan, Andrés Cueto, realizó el corte de cinta en la inauguración de la instalación redes de agua potable de la zona sur en Santiago. ( ANEUDY TAVÁREZ )

Luego de más de cuatro décadas sin acceso al servicio de agua potable, las comunidades de Cerro Blanco y La Joya, en el sector La Selvita de Pekín, al sur de Santiago, fueron beneficiadas con la instalación de redes de distribución de agua por parte de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan).

En dichas obras la institución gubernamental hizo una inversión superior a 16 millones de pesos.

El proyecto incluyó la colocación de 12,708.54 metros de tuberías para mejorar el suministro en zonas donde los residentes tenían que recurrir a fuentes improvisadas o comprar agua para sus necesidades diarias.

La obra impactará directamente a más de 3,000 personas, que ahora podrán disponer del líquido de forma continua.

El director general de Coraasan, Andrés Cueto, destacó que, aunque se trata de una obra modesta en extensión, "representa una gran solución de vida para cientos de familias que por años enfrentaron dificultades para acceder al agua potable".

Los comunitarios agradecieron al presidente Luis Abinader y a las autoridades de Coraasan por atender una demanda que, aseguran, había sido ignorada por gestiones anteriores.

"Gracias a Dios y a las autoridades hoy tenemos agua en nuestras casas", expresó emocionado Carlos Mosquea, presidente de la Junta de Vecinos de Cerro Blanco Unido.

