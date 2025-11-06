Realizan jornada de embellecimiento en la autopista Las Américas

Cinco mil plantas de uva de playa fueron sembradas. ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalación (Digecac), junto a RD-Vial, desarrolló un amplio operativo de siembra y embellecimiento en la autopista Las Américas, con el objetivo de mejorar la estética y contribuir a la protección ambiental de esa vía.

La jornada abarcó el tramo comprendido entre el Puerto de Caucedo y la estación de combustible Sigma, en dirección Oeste-Este, donde se trasplantaron unas 5,000 plantas de uva de playa, especie resistente que ayuda a reducir los niveles de contaminación ambiental y aporta verdor al entorno.

Una nota de prensa indica que el operativo fue encabezado por el director general de la Digecac, doctor Rodolfo Valera Grullón, acompañado de su equipo técnico y operativo. Por parte de RD-Vial participó Francisco Toribio, encargado de Operaciones, junto a representantes del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) asignados al área de la autopista.

Estas acciones forman parte del acuerdo interinstitucional firmado entre Digecac y RD-Vial, orientado al mantenimiento, ornato y embellecimiento de las principales autopistas y carreteras del país.

Valera Grullón destacó la importancia del trabajo conjunto entre instituciones públicas para fortalecer las acciones de protección ambiental y embellecimiento de las principales vías del país.

"Este tipo de iniciativas no solo mejoran la imagen de nuestras carreteras, sino que también contribuyen a un entorno más saludable y agradable para todos los ciudadanos", señaló el funcionario.

El operativo

En el operativo participaron también Alejandro Pérez, encargado de Operaciones; Wilson Rodríguez, subdirector administrativo; Branlis Quezada, encargado financiero; Rosa Gonell, encargada técnica; y Danilo Cabrera, supervisor de carreteras, junto a miembros del equipo operativo de la Digecac.