Las Américas
Las Américas

Realizan jornada de embellecimiento en la autopista Las Américas

La Digecac y RD-Vial realizaron la jornada

    Expandir imagen
    Realizan jornada de embellecimiento en la autopista Las Américas
    Cinco mil plantas de uva de playa fueron sembradas. (FUENTE EXTERNA)

    La Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalación (Digecac), junto a RD-Vial, desarrolló un amplio operativo de siembra y embellecimiento en la autopista Las Américas, con el objetivo de mejorar la estética y contribuir a la protección ambiental de esa vía.

    La jornada abarcó el tramo comprendido entre el Puerto de Caucedo y la estación de combustible Sigma, en dirección Oeste-Este, donde se trasplantaron unas 5,000 plantas de uva de playa, especie resistente que ayuda a reducir los niveles de contaminación ambiental y aporta verdor al entorno.

    Una nota de prensa indica que el operativo fue encabezado por el director general de la Digecac, doctor Rodolfo Valera Grullón, acompañado de su equipo técnico y operativo. Por parte de RD-Vial participó Francisco Toribio, encargado de Operaciones, junto a representantes del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) asignados al área de la autopista.

    • Estas acciones forman parte del acuerdo interinstitucional firmado entre Digecac y RD-Vial, orientado al mantenimiento, ornato y embellecimiento de las principales autopistas y carreteras del país.

    Valera Grullón destacó la importancia del trabajo conjunto entre instituciones públicas para fortalecer las acciones de protección ambiental y embellecimiento de las principales vías del país.

    "Este tipo de iniciativas no solo mejoran la imagen de nuestras carreteras, sino que también contribuyen a un entorno más saludable y agradable para todos los ciudadanos", señaló el funcionario.

    El operativo

    En el operativo participaron también Alejandro Pérez, encargado de Operaciones; Wilson Rodríguez, subdirector administrativo; Branlis Quezada, encargado financiero; Rosa Gonell, encargada técnica; y Danilo Cabrera, supervisor de carreteras, junto a miembros del equipo operativo de la Digecac.

     

