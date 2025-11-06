San Cristóbal festeja con júbilo el Día de la Constitución Dominicana

El presidente Luis Abinader encabezó los actos del Tribunal Constitucional en el Día de la Constitución dominicana, realizados en la provincia San Cristóbal. ( DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA )

San Cristóbal, ciudad natal de la primera Constitución dominicana, se engalanó una vez más con la conmemoración del aniversario de la Carta Magna.

La celebración comenzó alrededor de las 10:34 de la mañana de este jueves con la audiencia solemne del Tribunal Constitucional (TC), encabezada por el presidente de la República, Luis Abinader.

Para la ocasión, integran el estrado, además del pleno y el jefe de Estado, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso.

El encuentro tiene como objetivo resaltar la importancia de la Constitución y el respeto al Estado de derecho en el país.

Los magistrados que integran el pleno de la alta corte se dirigirán a la ciudadanía sobre temas vinculados con los derechos fundamentales.

Posteriormente, se realizará el desfile cívico-militar en honor a la Carta Sustantiva. Para disfrutar de esta fiesta, cientos de sancristobalenses se congregan en los predios de la avenida Constitución, en ocasión del 181.º aniversario de la Carta Magna.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/06/whatsapp-image-2025-11-06-at-104459-am-292db06f.jpeg El presidente Luis Abinader encabeza los actos por 181.º aniversario de la Constitución. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA)

La marcha estará integrada por los representantes de los cuerpos castrenses y organismos de seguridad de la nación.

Como tradicionalmente se hace, en el desfile también participan escuelas, campamentos y otras organizaciones civiles que rinden tributo en ocasión de la fecha patria.

Agenda presidencial

Concluidos los actos protocolares del Día de la Constitución, el presidente Luis Abinader desarrollará una agenda de inauguraciones y entregas en distintas localidades de la provincia de San Cristóbal.

A las 12:30 del mediodía, el mandatario encabezará el acto de inauguración del remozamiento y ampliación del Hospital Municipal de Yaguate, en el municipio del mismo nombre.

A la 1:30 de la tarde, el gobernante presidirá la inauguración de la carretera Sabana Toro–La Rosa y, una hora más tarde, entregará títulos de propiedad en el sector Villa Fundación.