La Policía detiene a varios sospechosos por ataque a tiros contra patrulla en Los Girasoles

Imagen de archivo del vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira. ( DIARIO LIBRE )

La Policía Nacional informó que detuvo a varias personas para fines de investigación, con relación al incidente en el cual un grupo de individuos atacó a tiros a miembros de una patrulla policial en el sector Los Girasoles, del municipio Santo Domingo Oeste.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, los detenidos guardan relación con el alquiler del vehículo marca Toyota 4Runner, blanco, placa G448566, utilizado por los cinco presuntos delincuentes que perpetraron la agresión.

La institución del orden reiteró su compromiso con la seguridad ciudadana y el respeto a los derechos humanos, al tiempo que mantiene activa la localización de los responsables directos del hecho, quienes ya han sido plenamente identificados por las autoridades competentes.

La Policía Nacional exhortó a los autores de este ataque a entregarse por la vía que consideren pertinente, ya sea a través de sus representantes legales, familiares o autoridades eclesiásticas, para responder ante la justicia y evitar consecuencias mayores.

Te puede interesar Al estilo película, jóvenes enfrentan policías a tiros y huyen en camión de basura en Los Girasoles

Los buscados

La institución reafirmó que no descansará hasta garantizar la captura de todos los implicados y llevarlos ante los tribunales correspondientes, en cumplimiento de su deber de proteger la vida y la tranquilidad de los ciudadanos.

Un video dado a conocer por la entidad muestra cuando agentes de la Dirección Central de Recuperación de Vehículos Robados y de la Policía Preventiva (C-3) realizaban un operativo conjunto en la calle Los Ríos, próximo al sector Don Panchito, en seguimiento a denuncias sobre actividades delictivas en la zona.

Durante el procedimiento, los agentes avistaron un vehículo Toyota 4Runner, color blanco, placa G448566, cuyos ocupantes emprendieron la huida de manera temeraria, originando una persecución que culminó en un intercambio de disparos.

En el video, dado a conocer por la Policía, se ve a los hombres desmontarse de la yipeta, dispararon a los agentes, se marcharon por encima de las casas y se montaron en un camión de basura que circulaba por la zona.

Unos agentes que se desplazaban en un motor perdieron el control y chocaron contra una vivienda.

Los atacantes, que portaban armas de alto calibre, treparon por los techos y se lanzaron con gran habilidad.