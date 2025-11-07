×
Incautan más de 57 mil cigarrillos de contrabando y estimulantes sexuales

Durante las intervenciones fueron detenidas dos personas

    Incautan más de 57 mil cigarrillos de contrabando y estimulantes sexuales
    El primer operativo fue ejecutado en la calle Capotillo No. 57, sector El Hospedaje Yaque, de Santiago

    Más de 57 mil unidades de cigarrillos de contrabando y decenas de estimulantes sexuales fueron incautados durante varios operativos realizados en distintos puntos de Santiago por el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM) y el Ministerio Público.

    Las intervenciones se efectuaron bajo las órdenes judiciales No. 2025-AJ0074537 y 2025-AJ0074538, emitidas por la magistrada Yerixa Alexandra Cabral de la Cruz, jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del distrito judicial de Santiago.

    El primer operativo fue ejecutado en la calle Capotillo No. 57, sector El Hospedaje Yaque, donde fue detenido Luis Miguel Tejada Debord, propietario del establecimiento, al que se le ocuparon 56,540 unidades de cigarrillos de contrabando de las marcas Capital, Jaisalmer, Comme il Faut, Point Verde y Point Rojo.

    Posteriormente, otro equipo realizó una segunda intervención en la calle 35 del sector Las Colinas, donde fue inspeccionado un local propiedad de Elbin Orlando Plasencia Collado, en el cual alegadamente se comercializaban de forma ilegal 1,340 unidades de cigarrillos y 67 unidades de estimulantes sexuales de distintas marcas.

    Las autoridades informaron que las mercancías incautadas quedaron bajo custodia de la Dirección Regional Cibao Central del CECCOM, mientras que los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para fines de investigación.

    En los allanamientos participaron miembros de la Dirección Regional Cibao Central y Cibao Sur del CECCOM, junto a la magistrada Lía Collado, procuradora adscrita al Departamento de Delitos Electrónicos y enlace de la Unidad de Investigación de Comercio Ilícito (UICI) de la Procuraduría General de la República.

