Policía identifica a un segundo hombre implicado en ataque a agentes en Los Girasoles

Cinco individuos que se desplazaban en una yipeta blanca abrieron fuego contra los agentes que les daban seguimiento

    Expandir imagen
    Cristopher Michael Espaillat (a) "Plomo" o "Maicol", uno de los acusados del ataque a los agentes durante un patrullaje por Los Girasoles. (FUENTE EXTERNA)

    La Policía Nacional identificó a un segundo hombre, de cinco implicados en el ataque armado contra una patrulla policial, ocurrido el jueves 6 de noviembre en el sector Los Girasoles III de Santo Domingo Oeste.

    Informó que se trata de Cristopher Michael Espaillat (a) "Plomo" o "Maicol". La Policía dice es uno de los participantes en la agresión, durante la cual un grupo de cinco individuos que se desplazaban en una yipeta Toyota 4Runner blanca, placa G448566, abrió fuego contra los agentes que les daban seguimiento.

    El buscado, considerado "altamente peligroso", logró escapar del lugar junto a sus acompañantes.

    En el interior del vehículo utilizado fueron ocupadas varias armas de fuego, chalecos antibalas y pertrechos militares, los cuales se encuentran bajo análisis como parte del proceso investigativo.

    • La Policía exhorta al prófugo a entregarse por la vía que considere pertinente, a fin de responder ante la justicia y evitar consecuencias mayores.

    Un escape de película

    Un video dado a conocer por la propia institución señala que los agentes avistaron un vehículo, cuyos ocupantes emprendieron la huida de manera temeraria, originando una persecución que culminó en un intercambio de disparos. Cuando el vehículo perseguido se paró, de inmediato sus ocupantes se desmontaron y le entraron a tiros a los policías. 

    En ese momento, unos agentes que se desplazaban en un motor pierden el control y chocan contra una vivienda. Luego se ve a otro policía, pistola en mano, persiguiendo a los maleantes.

    Los agresores, al llegar a la calle Los Arroyos esquina Las Colinas, impactaron otro vehículo y, tras abandonar la 4Runner, realizaron múltiples disparos contra las patrullas actuantes, logrando escapar del lugar en un camión de basura, como si se tratara de la escena de una película.

    TEMAS -

