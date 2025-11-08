Clamor de justicia por Grismarlin, niña ultimada por su primo menor de edad en Santiago

Familiares velan los restos de la menor Grismarlin Paulino, una adolescente de 13 años que falleció ayer, tras recibir un disparo presuntamente realizado por su primo, de la misma edad. ( FUENTE EXTERNA )

Con la voz quebrada por el dolor, Grisely Paulino expresó su clamor de justicia tras la muerte de su hija Grismarlin Paulino, una adolescente de 13 años que falleció ayer, viernes, luego de recibir un disparo de arma de fuego, presuntamente realizado por su primo, también menor de edad.

"Ella danzaba en la iglesia, evangelizaba. Yo solo quiero justicia. ¿Por qué no me la hirió en una pierna? Me la mató de un tiro en el cuello", dijo entre sollozos la madre, aún incrédula ante la tragedia que sacudió a su familia.

El hecho ocurrió en el sector El Tamarindo de La Herradura, en la provincia Santiago, generando consternación entre familiares, vecinos y compañeros de iglesia. La madre narró que horas antes había hablado con su hija, quien le aseguró que no saldría de casa.

"Yo no tenía ni dos horas que había hablado con ella. Me dijo: ´Mami, yo estoy bien´. Y cuando llegué, ya mi niña estaba sin vida", relató con profundo dolor la madre, mientras pedía justicia.

Una niña de fe y buenas calificaciones

Grismarlin cursaba el segundo grado de secundaria en el Liceo Profesor Juan Bosch y pertenecía a la iglesia cristiana Jesús Hace Milagros, donde era danzora.

"Era una niña tranquila, metida en la iglesia, obediente y dedicada a sus estudios. No se metía con nadie", expresó su tía Emma Paulino, quien también exigió justicia.

Con la voz entrecortada, Emma clamó:

"Inocente, una nieve de gracia, una niña que buscaba de Dios... ¿Por qué? ¿Por qué la sacaron del medio? ¿Por qué razón? Yo pido justicia, que hagan justicia con él, que el responsable pague. Hay un niño de 14 años, ¿por qué le hizo ese daño a esa niña? Ella iba a la iglesia, a su casa, no se metía con nadie. Yo amparo justicia por esta niña, que era una bendición".

El general Juan Bautista Jiménez Reynoso, director regional de la Policía Nacional en Santiago, informó al periódico Diario Libre que el arma homicida aún no ha sido localizada, aunque aseguró que los investigadores continúan trabajando para encontrarla.

Sepelio y clamor de justicia

Los restos de la adolescente Grismarlin Paulino son velados este domingo, en medio de una gran manifestación de dolor en su comunidad de La Herradura.

Su madre pidió a las autoridades no dejar el caso impune y recordó a su hija como una joven ejemplar, entregada a su fe y a sus estudios.

"Solo quiero justicia por mi niña. Ella era una bendición, una niña buena que amaba a Dios. No merecía morir así", concluyó entre lágrimas.

