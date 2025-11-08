×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Haitianos indocumentados
Haitianos indocumentados

Migración interviene comercios de chinos en Santiago y detiene a 74 haitianos sin documentos

Este operativo fue dirigido a negocios en los que se empleaban extranjeros indocumentados

    Expandir imagen
    Migración interviene comercios de chinos en Santiago y detiene a 74 haitianos sin documentos
    La mayoría de los negocios intervenidos durante el operativo de la DGM pertenecen a personas que empleaban a los haitianos indocumentados sin contratación formal ni validación de estatus migratorio y fuera de los porcentajes legales. (ARCHIVO)

    Miembros de la Dirección General de Migración (DGM) realizaron un amplio operativo de inspección en negocios, tiendas y otros establecimientos comerciales de la provincia Santigo que emplean extranjeros en condición migratoria irregular, en el que detuvieron a 74 nacionales haitianos: 66 son mujeres y 8 hombres.

    Los negocios intervenidos en su mayoría pertenecen a personas de procedencia china quienes empleaban a los extranjeros en condición irregular, sin contratación formal ni validación de estatus migratorio y fuera de los porcentajes legales.

    Negocios intervenidos

    El operativo abarcó plazas y "pica pollos" de las calles El Sol, 19 de Marzo y 16 de Agosto, incluyendo negocios ambulantes en las aceras. Entre los sitios supervisados estuvieron: Gavi Pechirina, Local Quevedo, Import, Plaza Mega Fashion, Living Móvil y Tienda Sanfu, entre otros.

    Las tareas estuvieron a cargo de agentes de interdicción, miembros del área jurídica de la DGM y efectivos de instituciones vinculadas a la seguridad pública.

    RELACIONADAS

    Los agentes, tras labores de inteligencia, detectaron que los extranjeros estaban siendo utilizados en labores como servicio al cliente, limpieza, descarga de mercancías y seguridad informal, así violando leyes laborales y de migración.

    Los detenidos fueron trasladados al centro de procesamiento de la DGM, donde se les identificará mediante datos biométricos y dactilares para verificar si tienen o no pendientes legales. Luego, acorde a los protocolos, se deportarán a su país de origen. 

    La DGM informó que mantendrá sus operaciones en base a que la inmigración ilegal compromete la seguridad, el orden público, la estabilidad social y la integridad territorial.

    RELACIONADAS
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.