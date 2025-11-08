Migración interviene comercios de chinos en Santiago y detiene a 74 haitianos sin documentos

La mayoría de los negocios intervenidos durante el operativo de la DGM pertenecen a personas que empleaban a los haitianos indocumentados sin contratación formal ni validación de estatus migratorio y fuera de los porcentajes legales. ( ARCHIVO )

Miembros de la Dirección General de Migración (DGM) realizaron un amplio operativo de inspección en negocios, tiendas y otros establecimientos comerciales de la provincia Santigo que emplean extranjeros en condición migratoria irregular, en el que detuvieron a 74 nacionales haitianos: 66 son mujeres y 8 hombres.

Los negocios intervenidos en su mayoría pertenecen a personas de procedencia china quienes empleaban a los extranjeros en condición irregular, sin contratación formal ni validación de estatus migratorio y fuera de los porcentajes legales.

Negocios intervenidos

El operativo abarcó plazas y "pica pollos" de las calles El Sol, 19 de Marzo y 16 de Agosto, incluyendo negocios ambulantes en las aceras. Entre los sitios supervisados estuvieron: Gavi Pechirina, Local Quevedo, Import, Plaza Mega Fashion, Living Móvil y Tienda Sanfu, entre otros.

Las tareas estuvieron a cargo de agentes de interdicción, miembros del área jurídica de la DGM y efectivos de instituciones vinculadas a la seguridad pública.

Los agentes, tras labores de inteligencia, detectaron que los extranjeros estaban siendo utilizados en labores como servicio al cliente, limpieza, descarga de mercancías y seguridad informal, así violando leyes laborales y de migración.

Los detenidos fueron trasladados al centro de procesamiento de la DGM, donde se les identificará mediante datos biométricos y dactilares para verificar si tienen o no pendientes legales. Luego, acorde a los protocolos, se deportarán a su país de origen.

La DGM informó que mantendrá sus operaciones en base a que la inmigración ilegal compromete la seguridad, el orden público, la estabilidad social y la integridad territorial.