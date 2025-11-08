Fieles celebran la creación de la Diócesis Stella Maris y la ordenación de su primer obispo

Vista del monseñor Manuel Antonio Ruíz de la Rosa durante la ceremonia en la que asumió oficialmente como primer obispo de la recién creada Diócesis Stella Maris. ( DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO )

En una emotiva ceremonia cargada de gozo y fe, monseñor Manuel Antonio Ruíz de la Rosa asumió oficialmente como primer obispo de la recién creada Diócesis Stella Maris, exhortando a la comunidad católica a "remar mar adentro y echar las redes".

La entrada solemne de monseñor Ruíz marcó el inicio de la ceremonia de creación canónica y su ordenación como primer obispo de la nueva diócesis, un momento histórico para la Iglesia católica.

El 27 de agosto, el papa León XIV creó la nueva diócesis Stella Maris, compuesta por los municipios Santo Domingo Este, San Antonio de Guerra y Boca Chica, que hasta ese momento pertenecían a la Arquidiócesis de Santo Domingo.

Cientos de feligreses se congregaron la mañana de este sábado para presenciar el acto, que simboliza la consolidación de la nueva diócesis y su liderazgo pastoral.

Entre los asistentes estuvieron el presidente de la República, Luis Abinader; la primera dama, Raquel Arbaje; el alcalde de Santo Domingo Este, Dio Astacio; el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps; y otras autoridades, quienes acompañaron a la comunidad en la celebración de esta ordenación episcopal.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/08/whatsapp-image-2025-11-08-at-15134-pm-bf0033e8.jpeg Las autoridades acompañaron a la comunidad católita en la celebración de esta ordenación episcopal. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO)

Templo principal de la nueva diócesis

La sede episcopal está ubicada en el municipio de Santo Domingo Este, y la Parroquia Stella Maris fue elevada a rango de catedral, convirtiéndose en el templo principal de la nueva diócesis.

Una pequeña embarcación azul y blanca con las palabras "Stella Maris" sirvió como altar para esta celebración, en la que decenas de sacerdotes diocesanos y religiosos también presenciaron la ordenación del obispo Ruíz.

Tras la ceremonia de ordenación, realizada por el nuncio apostólico Piergiorgio Bertoldi, el nuevo obispo Manuel Ruíz continuó presidiendo la misa de celebración, durante la cual otorgó a los fieles la eucaristía.

En sus palabras, el primer obispo de la nueva diócesis inició su mensaje con un profundo agradecimiento a Dios y a todos los que han formado parte de su vocación sacerdotal. "Gracias infinitas al Padre del Cielo, porque limpiando zapatos a los pies del Cristo de los Milagros de Bayaguana, me echó mano el Señor para el seminario", expresó.

Ruíz agradeció al papa León XIV por haberlo designado primer obispo de Stella Maris y por sus palabras en la bula de nombramiento. También reconoció el apoyo del cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, a quien definió como "un papá que Dios me ha regalado", y a su madre, de 93 años, presente en el acto.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/08/whatsapp-image-2025-11-08-at-20348-pm-4b7d0d51.jpeg Vista del presidente de la República, Luis Abinader, mientras saluda al cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez. (PRENSA PRESIDENCIA)

Recordó con humor que hace tres décadas, monseñor Freddy Bretón le había obsequiado "su primera mitra, pero de tela y muy pequeña", y añadió: "Ha pasado el tiempo, y hoy ya tengo una de verdad".

Ruíz describió a Stella Maris como una diócesis "de grandes retos", marcada por un acelerado crecimiento urbano y social. Llamó a los desarrolladores de proyectos habitacionales a incluir capillas y oratorios en sus edificaciones: "Si Jesucristo es el primero que se muda a esos proyectos, la bendición de Dios les acompañará".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/08/whatsapp-image-2025-11-08-at-15204-pm-75f4f21e.jpeg Cientos de católicos acudieron este sábado a la celebración de esta ordenación episcopal. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO)

Durante la eucaristía, el nuevo obispo emitió su primer decreto oficial, nombrando a los sacerdotes que integrarán el equipo diocesano de gobierno.

La eucaristía concluyó con un llamado a la oración por la nueva diócesis y sus vocaciones: "Oren por esta diócesis, oren por este obispo, para que cumpla bien a Dios y a la Iglesia", exhortó Ruíz, antes de invitar con alegría a los presentes a compartir un almuerzo fraterno tras la misa.

A la celebración asistieron el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, arzobispo emérito, y diversas autoridades civiles y religiosas, así como la exprimera dama, Cándida Montilla de Medina, quien participó en la eucaristía.

El expresidente Leonel Fernández y su hijo, el senador Omar Fernández, también se dieron cita en la ceremonia, junto con otros dirigentes del partido Fuerza del Pueblo.

Feligreses provenientes de distintos puntos del país acudieron al evento y expresaron su alegría, fe y regocijo por la designación del nuevo obispo Manuel Ruíz.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/08/whatsapp-image-2025-11-08-at-15204-pm-1-865ce59d.jpeg Vista del expresidente Leonel Fernández durante la celebración de la creación de la Diócesis Stella Maris y la ordenación de su obispo. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO)

Diócesis Stella Maris

La recién creada Diócesis Stella Maris abarca una superficie de 588.87 km² y una población total de 1,291,516 personas, de las cuales aproximadamente 943,762 son católicas.

Esta nueva jurisdicción eclesiástica cuenta con 64 parroquias, atendidas por 40 sacerdotes diocesanos y 55 sacerdotes religiosos. Además, colaboran en su labor pastoral 39 diáconos permanentes, 12 seminaristas, 12 religiosos profesos y 83 monjas.

¿De dónde surge el nombre Stella Maris?

El nombre Stella Maris, que significa "Estrella del Mar" en latín, es un antiguo título de la Virgen María, tradicionalmente venerada como guía espiritual y protectora de los marinos.