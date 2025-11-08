Vuelos en República Dominicana hacia y desde Estados Unidos se retrasan por cierre de gobierno

El cierre del gobierno de Estados Unidos afecta el tráfico aéreo internacional y provoca retrasos significativos en vuelos desde y hacia República Dominicana, sobre todo en la ruta Santiago–Nueva York, una de las más utilizadas por la diáspora dominicana.

De acuerdo con el Departamento de Transporte de los Estados Unidos, el recorte de capacidad en los aeropuertos se debe a la ausencia de unos 2,000 controladores de tráfico aéreo que se han dado de baja ante la falta de salario. Ya el impacto se siente en el país.

Retrasos en el Aeropuerto del Cibao

Este domingo, el Aeropuerto Internacional del Cibao reportó demoras considerables en las salidas y llegadas vinculadas a los aeropuertos John F. Kennedy (JFK) y Newark (EWR).

De acuerdo con datos de la terminal, tres vuelos de salida hacia Newark presentaron atrasos prolongados:

El primero, programado para las 4:00 p. m., despegó a las 7:12 p. m.

Otro, pautado también para las 4:00 p. m., partió a la 1:00 a. m.

Un tercero, previsto para las 6:00 a. m., salió a las 10:34 a. m.

En las llegadas, al menos cinco aeronaves procedentes de Newark y Nueva York tuvieron demoras importantes.

Un vuelo pautado para las 2:53 p. m. aterrizó a las 7:52 p. m.; otro con el mismo horario llegó a las 11:19 p. m.; y uno desde JFK, previsto para las 8:34 p. m., aterrizó a las 11:20 p. m.

Durante la madrugada, una aeronave programada para las 12:43 a. m. llegó a las 3:27 a. m.

Otros aeropuertos afectados

En terminales administradas por Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) también hubo demoras en rutas Miami–Newark. En cambio, el Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón, en Puerto Plata, operó con normalidad durante la jornada.

El Aeropuerto Internacional de Punta Cana informó que un vuelo hacia Newark, pautado para las 6:32 p. m., se reprogramó para las 8:50 p. m.

Causa de los retrasos

Las autoridades atribuyen las demoras al "shutdown" del gobierno de Estados Unidos, que mantiene a miles de empleados federales, entre ellos personal de la Administración Federal de Aviación (FAA), sin salario o fuera de servicio.

La falta de controladores aéreos redujo la capacidad operativa en los aeropuertos de alto tráfico y obligó a espaciar los despegues y aterrizajes, lo que provocó congestión en terminales como Nueva York, destino habitual de miles de dominicanos.

El cierre gubernamental estadounidense continúa sin una solución inmediata, y las autoridades aeroportuarias advierten que los retrasos podrían mantenerse durante los próximos días mientras persista la escasez de personal en los centros de control aéreo.