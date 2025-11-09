Familiares de Marino Lachapelle, "el hombre del nivel", desmienten que haya muerto

Marino Lachapelle, conocido popularmente como "el hombre del nivel", es un personaje conocido en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). ( FUENTE EXTERNA )

La familia de Marino Lachapelle, conocido popularmente como "el hombre del nivel", por su presencia emblemática en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), desmintió este domingo que haya muerto, como circula en redes sociales.

En conversación con Diario Libre, Julissa Lachapelle, nieta del icónico personaje, aseguró que su abuelo está con vida, aunque su salud se encuentra delicada debido a su avanzada edad.

¿Cuál es el estado actual de Marino Lachapelle?

"Él está vivo. No está muy bien porque tiene 86 años, pero está vivo. A él le dio una trombosis y le quedó un brazo muerto, pero está aquí con nosotros. Eso que se ha publicado no es cierto", afirmó.

Julissa explicó que Marino reside actualmente en el sector Invivienda, de Santo Domingo Este, bajo el cuidado de una de sus hijas.

Agregó que la familia está preocupada por el impacto emocional que estos rumores puedan tener sobre él, ya que padece de presión arterial alta y ataques epilépticos.

"Como se ha hecho tan viral, eso le puede afectar. Cuando la gente lo aborde en la calle o en una cita médica, él puede alterarse. Por eso pedimos que dejen de difundir esa información falsa", expresó.

Desconocen de dónde salió la información falsa

La joven señaló que desconocen el origen del rumor, aunque algunos allegados les comentaron que el mensaje comenzó a circular en páginas digitales y grupos comunitarios. "Yo revisé esas páginas y no vi nada oficial. No sabemos quién empezó con eso", agregó.

Durante décadas, Marino Lachapelle ha sido una figura entrañable para estudiantes y profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Con su casco protector y su inseparable nivel de construcción, recorría el campus repitiendo su lema sobre el equilibrio y la justicia social, lo que le valió el cariño y respeto de generaciones uasdianas.

Su presencia simboliza, para muchos, el espíritu popular y solidario de la UASD. Por eso, su nombre y su figura generan tanto afecto y también confusión cuando se difunden informaciones sin verificar.

"Mi abuelo está tranquilo, en su casa. Pedimos respeto por su salud y por la familia", concluyó su nieta.

"El hombre del nivel"

Por años, Lachapell fue un personaje icónico en la UASD, donde cada día acudía con su casco de ingeniero y su inseparable nivel. En el campus, generalmente por la zona del comedor universitario, emitía sus "discursos", especialmente contra los políticos. En ocasiones, tuvo aparaciones en programas televisivos de humor.