Francia colocará a RD como eje estratégico contra el narco

Jean-Nöel Barrot, ministro de Europa y de Asuntos Exteriores es quien impulsa el plan de Francia para el combate al narcotráfico. ( FUENTE EXTERNA )

Francia colocará a la República Dominicana como eje estratégico de su nueva ofensiva mundial contra el narcotráfico, según reveló un reportaje del diario francés Le Journal du Dimanche (Le JDD).

El plan, impulsado por el ministro de Europa y de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, contempla la creación de una academia regional de lucha contra la criminalidad organizada con sede en Santo Domingo, que comenzará a operar en 2026.

La institución formará cada año 250 investigadores, magistrados, aduaneros y analistas financieros especializados en combate al narcotráfico. Según Le JDD, el objetivo es convertir al país en un centro de referencia regional en capacitación e inteligencia, en el marco de una estrategia que busca atacar las redes de tráfico desde su estructura logística y financiera.

La ofensiva global desde el Caribe

El proyecto forma parte de la "ofensiva mundial contra la droga" que Francia impulsa para frenar la expansión del tráfico de cocaína y el crecimiento de los carteles transnacionales. Barrot explicó que su Gobierno firmará doce nuevos acuerdos de cooperación con países de América Latina y el Caribe, centrados en intercambio de inteligencia, cooperación judicial, persecución de capitales ilícitos y formación conjunta de unidades especializadas.

¿Qué medidas incluye la estrategia francesa contra las redes criminales?

En el caso dominicano, la instalación de la academia representa un reconocimiento a su posición geográfica y a su infraestructura institucional, que la convierten en punto de enlace natural entre América del Sur, el Caribe y Europa.

Desarticular las finanzas del narco

La estrategia francesa busca además desarticular las estructuras financieras del crimen organizado. Entre las medidas destacan la incautación de bienes, congelación de activos, bloqueo de transacciones y restricciones de entrada a Europa para individuos vinculados a redes criminales.

El plan incluye también reforzar las embajadas en países de tránsito y producción, duplicar la asistencia al desarrollo destinada a programas antidroga y promover alternativas económicas en regiones productoras de cocaína.

¿Por qué Francia impulsa esta ofensiva global contra la droga?

"El combate contra las redes criminales ya no puede limitarse a los buenos sentimientos; necesitamos resultados y un impacto real", afirmó Barrot al medio francés.

Respuesta a la presión interna

El reportaje explica que esta ofensiva global responde a la creciente presión interna en Francia, donde entre el 80 % y el 90 % de los crímenes violentos están relacionados con el narcotráfico. Cada año se registran alrededor de 10,000 hospitalizaciones por consumo de drogas y un aumento sostenido de los llamados "ajustes de cuentas".

Barrot ha visitado recientemente México y Colombia, principales productores y corredores de cocaína, y planea extender su recorrido hacia África y los Balcanes, otras rutas activas del tráfico global.

Un nuevo rol para el país Con la creación de la academia, la República Dominicana asumirá un papel central en la arquitectura internacional de cooperación antidroga, sirviendo por primera vez como plataforma regional de formación e intercambio de inteligencia auspiciada por una potencia europea. Le JDD describe la iniciativa como una "diplomacia ofensiva" que combina esfuerzos policiales, judiciales y financieros con políticas de desarrollo. La elección de Santo Domingo, añade el medio, "coloca al Caribe en el corazón de una estrategia global contra la economía del narcotráfico".