Alcalde Ulises Rodríguez recibirá en Santiago a la gobernadora de Nueva York

La gobernadora de Nueva York Kathy Hochul llegará acompañada por Adriano Espaillat en la visita al alcalde Ulises Rodríguez. ( FUENTE EXTERNA. )

El alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, informó que este domingo recibirá en la ciudad a la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, quien llegará al país en lo que será su primera visita oficial a la República Dominicana, con una agenda institucional y comunitaria.

Hochul arribará por el Aeropuerto Internacional del Cibao acompañada del congresista dominicano-estadounidense Adriano Espaillat; el comisionado de Transporte de Nueva York, Ydanis Rodríguez; y una delegación de autoridades gubernamentales y líderes comunitarios de la ciudad de Nueva York.

Rodríguez destacó que la presencia de la gobernadora fortalece los vínculos históricos entre Santiago y Nueva York, una ciudad que alberga una de las comunidades dominicanas más numerosas y con mayor incidencia en la vida política, económica y cultural de Estados Unidos.

"La visita de la gobernadora Kathy Hochul representa un impulso significativo para la proyección internacional de Santiago. Promueve nuevas oportunidades para que más visitantes, inversionistas y aliados internacionales pongan sus ojos en esta ciudad", afirmó el alcalde.

Crecimiento de Santiago

El ejecutivo municipal aseguró que el encuentro permitirá promover iniciativas conjuntas en materia de desarrollo urbano, economía, movilidad y cooperación comunitaria. Además, definió el momento como un reconocimiento al crecimiento de Santiago y a su influencia dentro de la diáspora dominicana que reside en Nueva York.

"La presencia de la gobernadora en nuestra ciudad es un símbolo del valor que tiene Santiago para la comunidad dominicana en el exterior y para las autoridades estadounidenses que mantienen estrechos vínculos con nuestro país", subrayó Rodríguez.

La agenda incluye reuniones con autoridades locales, encuentros con líderes comunitarios y espacios de intercambio orientados a fortalecer la cooperación bilateral, así como programas de apoyo a la diáspora dominicana.

Se espera que el Ayuntamiento de Santiago ofrezca más detalles sobre los puntos específicos de la agenda en las próximas horas.