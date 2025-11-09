Fallece Leopoldo Díaz Henríquez, fundador de Hogar Crea Dominicano

Leopoldo Díaz Henríquez, fundador de la organización sin fines de lucros nacional Hogar Crea.

La organización Hogar Crea Dominicano informó este domingo el fallecimiento de su fundador, Leopoldo Díaz Henríquez, una figura clave en la creación y desarrollo de los programas de tratamiento, prevención y rehabilitación de personas con adicciones en el país.

En una publicación difundida en redes sociales, la entidad sin fines de lucro externó su "profundo dolor y tristeza" por la partida de quien definió como "un hombre visionario, líder incansable y pilar fundamental" en la historia de la institución.

¿Quién fue Leopoldo Díaz?

Díaz Henríquez fundó Hogar Crea Dominicano hace más de cinco décadas, impulsado por la necesidad de ofrecer una alternativa de recuperación y reinserción social para personas afectadas por el consumo de drogas y otras conductas de riesgo.

Su trabajo contribuyó a la expansión del modelo Crea en toda la región del Caribe y América Latina.

"Su legado trasciende generaciones, inspirando esperanza y transformación en la vida de miles de personas", expresó la institución en su comunicado.

Agregó que su fundador deja "una huella imborrable" en la historia del movimiento y en cada una de las comunidades donde Hogar Crea mantiene presencia activa.

Los detalles sobre las honras fúnebres de Leopoldo Díaz Henríquez no han sido ofrecidos hasta el momento.

"Descansa en paz, Don Leopoldo. Tu legado vivirá por siempre en nuestros corazones y en el trabajo que realizamos cada día", concluyó la publicación.