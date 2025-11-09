Dictan prisión preventiva a hombre acusado de robar contadores de Edesur en Villa Aura

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra Junior Lara, acusado de sustraer medidores eléctricos propiedad de Edesur Dominicana en el sector Villa Aura, informó este domingo la empresa.

De acuerdo con una nota de prensa, Lara deberá cumplir la medida en la Penitenciaría Nacional de La Victoria, conforme a la disposición del tribunal.

El Ministerio Público presentó como evidencia un acta que detalla los elementos e instrumentos ocupados al imputado el pasado 3 de noviembre, como parte de las diligencias de investigación en curso.

El compromiso de Edesur

En la nota, Edesur reiteró su compromiso de colaborar estrechamente con las autoridades competentes en el marco de los procesos judiciales que buscan la protección de los bienes públicos, la seguridad del sistema eléctrico nacional y la sanción de los responsables, con estricto apego a la ley.

