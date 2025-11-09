Solo un vuelo presenta retraso en el AILA este domingo por cierre de gobierno en EE. UU.

A pesar de los retrasos que afectan a aerolíneas internacionales en medio del cierre del Gobierno de los Estados Unidos, el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) opera este domingo con total normalidad, registrando solo un vuelo retrasado.

Según el tablero de salidas y entradas del AILA, a las 11:00 de la mañana de hoy únicamente el vuelo UA1472 con destino a Newark (Nueva Jersey) de United Airlines, originalmente programado para las 6:00 de la mañana aparece con retraso, reprogramado para salir a las 2:30 de la tarde.

El resto de los vuelos hacia destinos como Nueva York, San Juan, Fourt Lauderdale, Atlanta y Miami se mantienen "en hora", reflejando la estabilidad operativa del aeropuerto.

El cierre

Estados Unidos superó ayer sábado por segundo día consecutivo la cifra de los mil vuelos cancelados, así como miles de viajes retrasados, por la escasez de controladores aéreos provocada por el cierre del Gobierno federal, que cumple 39 días.

De acuerdo con el portal de seguimiento Flightaware, se registraron unos 1,526 vuelos cancelados a lo largo del día, siendo los aeropuertos de Hartsfield-Jackson (Atlanta), el Newark (Nueva Jersey), Charlotte (Carolina del Norte), el John F.Kennedy de Nueva York y el Internacional de Chicago los más afectados por el momento.

La falta de controladores provocó 6,570 vuelos retrasados entre los que destacan las terminales del área de Atlanta, Chicago y Nueva York.