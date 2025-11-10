×
Drogas
Drogas

Detienen a nueve personas durante allanamientos en San Cristóbal; ocupan drogas, armas y dinero

Los detenidos serán sometidos a la justicia por violación a la Ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas

    Expandir imagen
    Detienen a nueve personas durante allanamientos en San Cristóbal; ocupan drogas, armas y dinero
    Parte de la droga, armas y otras evidencias ocupadas durante los allanamientos realizados por la DNCD y el Ministerio Público en distintos sectores de San Cristóbal. (FUENTE EXTERNA)

    Las autoridades informaron este lunes que nueve personas fueron arrestadas durante 10 allanamientos simultáneos realizados en distintos sectores en la provincia de San Cristóbal, donde también se ocuparon drogas, armas de fuego y dinero en efectivo.

    Durante las intervenciones se ocuparon 2,124 gramos presumiblemente de cocaína, 313 gramos de marihuana y 24 porciones de un material rocoso, presuntamente crack, equivalente a 6.4 gramos. Además, fueron confiscados 8,595 pesos en efectivo, seis celulares y una radio de comunicación.

    Otras evidencias ocupadas

    Mediante una nota de prensa, las autoridades detallaron que también se incautaron

    • Dos pistolas calibre 9 milímetros con sus cargadores y varias cápsulas
    • Una escopeta calibre 12 con un cartucho
    • Carteras tipo mariconeras
    • Tijeras
    • Fundas plásticas 
    • Otros materiales utilizados para el empaque de sustancia narcótica
    En los operativos participaron agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público.

    Expandir imagen
    Autoridades junto con las personas apresadas en la provincia San Cristóbal.
    Autoridades junto con las personas apresadas en la provincia San Cristóbal. (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    Evidencias ocupadas en los operativos.
    Evidencias ocupadas en los operativos. (FUENTE EXTERNA)

    Las intervenciones se llevaron a cabo en los barios Jeringa, Las Flores, La Metalúrgica y Hato Dama, la calle 2da y la principal, la calle Central y Caminito de Mucha Agua, entre otros sectores, por equipos operativos coordinados por fiscales y apoyados por las secciones de Haina, Palenque y Nigua.

    Los detenidos serán sometidos a la justicia por violación a la Ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas.

