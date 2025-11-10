×
Metro de Santo Domingo

Evacuan pasajeros de un tren del Metro de Santo Domingo tras falla eléctrica en la Línea 1

El organismo aseguró que la situación no representó riesgo para los usuarios y que sus equipos técnicos trabajan para restablecer la energía en el menor tiempo posible.

    Expandir imagen
    Evacuan pasajeros de un tren del Metro de Santo Domingo tras falla eléctrica en la Línea 1
    Personal del tren de la línea 1 del Metro de Santo Domingo afectado por la falla eléctrica. (FUENTE EXTERNA)

    La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) informó  que un tren del Metro de Santo Domingo tuvo que ser evacuado la noche de este lunes, luego de que una falla eléctrica afectara el tramo entre las estaciones Mamá Tingó y Peña Gómez de la Línea 1.

    La institución explicó que, el incidente, ocurrido alrededor de las 7:25 de la noche, interrumpió el servicio entre las estaciones Mamá Tingó, Gregorio Luperón y Peña Gómez.

    "Un tren, que se encontraba detenido en tránsito, fue evacuado de forma segura, conforme a los protocolos establecidos", agregó la Opret en un comunicado de prensa.

    ¿Qué medidas se han tomado para garantizar el servicio?

    El organismo aseguró que la situación no representó riesgo para los usuarios y que sus equipos técnicos trabajan para restablecer la energía en el menor tiempo posible.

    De igual manera, precisó que el resto de la Línea 1 (desde Peña Gómez hasta Centro de los Héroes) y la Línea 2 completa se mantienen operando con normalidad.

    También aseguró que este martes el servicio se ofrecerá con normalidad en toda la Línea 1.

    Expandir imagen
    Infografía
    El comunicado de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte sobre el suceso. (FUENTE EXTERNA)
