Pedido en extradición por drogas es hijo de juez y expareja de diputada

Esteffani (Ethian) Vásquez Amarante, quien es solicitado en extradición por EE.UU. ( FUENTE EXTERNA )

Esteffani (Ethian) Vásquez Amarante, solicitado en extradición por Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico, es expareja de la diputada de La Romana por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Jacqueline Fernández, e hijo del juez del Tribunal Superior de Tierra, con asiento en El Seibo, José María Vásquez Montero.

Mañana la Suprema Corte de Justicia (SCJ) conocerá la solicitud de extradición de Vásquez Amarante.

Lo que dice la diputada

La diputada Fernández se vio obligada a aclarar durante el fin de semana que se separó de Ethian Vásquez, detenido el pasado 28 de octubre.

Fue el mismo día del arresto de su expareja cuando Fernández depositó ante el tribunal civil de La Romana una solicitud de fijación de audiencia para formalizar el divorcio.

A través de un comunicado de prensa, la legisladora confirmó que tiene conocimiento de la detención de Vásquez Amarante, aunque no precisó el lugar donde este se encuentra ni las razones de su apresamiento.

Fernández explicó que desde hace un tiempo ambos tomaron caminos distintos y no mantienen ningún tipo de convivencia ni responsabilidades comunes. "Las circunstancias que involucran al señor Vásquez son exclusivamente de su responsabilidad individual", señala el documento. Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente sobre la detención de Vásquez ni los cargos contra él.

Fernández fue una de las candidatas más votadas en las elecciones congresuales en La Romana, con 14,719 sufragios. Previo a ser diputada fue gobernadora de la provincia nombrada por el presidente Abinader.

Colaboran con EE.UU.

El caso es manejado por el FBI y la República Dominicana colabora en las indagatorias, dijo la Dirección Nacional Nacional de Drogas (DNCD) a través de su vocero, Carlos Devers, que rechazó ofrecer más detalles. Remitió al Ministerio Público, "la institución que está a cargo de las indagatorias y la autorizada para responder cualquier pregunta sobre el imputado".

Su padre, juez y aspirante a SCJ Ethian Vásquez es hijo del juez del Tribunal Superior de Tierra, con asiento en El Seibo, José María Vásquez Montero, quien se postula a miembro de la Suprema Corte de Justicia (SCJ). El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) tiene programado entrevistarlo el jueves 20 de este mes en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional. Vásquez Montero fue procurador fiscal de La Romana (1986-1992), juez de la Cámara Civil y Comercial de La Romana (1992-96), diputado (1994-98) y juez de Apelación de Trabajo en San Pedro (1999-2006).