Energía eléctrica vuelve de forma gradual tras apagón general en República Dominicana

Usuarios del Metro de Santo Domingo esperan en las afueras de la estación Juan Bosch para abordar la Línea 1. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI )

La tarde de este martes se registró un apagón nacional que afectó la rutina habitual de los ciudadanos dominicanos. Los hogares, los medios de transporte, las empresas públicas y privadas se vieron en la necesidad de suspender o buscar alternativas a sus planes ante el evento.

Luego de las 6:00 de la tardes usuarios comenzaron a reportar el restablecimiento del servicio eléctrico donde residen. Entre estos Don Honorio, Villa Aura, Ciudad Nueva, San Gerónimo, Arroyo Hondo, Los Cacicazgos,y algunos sectores del municipio Santo Domingo Este, como Hainamosa, Invimosa, Los Mina, entre otros.

Diario Libre dio seguimiento a través de sus redes sociales al "blackout" preguntando a los seguidores "¿Usted ya tiene energía eléctrica en su hogar? ¿Cuál es su sector?".

Dentro de los más de cinco mil comentarios recopilados,una pequeña parte dijo haber recibido el servicio eléctrico de vuelta, mientras que la mayoría aseguró estar en la misma situación.

En Instagram: "En San Cristóbal llegó ", comentó la usuaria @johannyo556; más debajo le seguía @villanuevaa1419 diciendo: "ZONA UNIVERSITARIA UASD!! LLEGÓ".

Aunque usuarios como @ronaldvilladuarte comentaron: "Si, en Santo Domingo Este", no se hicieron esperar las respuestas de personas también residentes en el municipio con una realidad opuesta. "En qué parte? Porque aquí no hay" le interrogaban algunos.

El mismo escenario fue apreciado en comentarios sobre Herrera, Santiago de los Caballeros, Cristo Rey, Sabana Perdida, Los Cacicazgos, Santo Domingo Oeste, San Pedro de Macorís y otros.

Las expresiones de desconcierto y las jocosidad propia del dominicano fueron los protagonistas en cada publicación, como por ejemplo; "Cuidado con los de PRM contestando que SÍ cuando no hay luz. Cuidado que los conocemos. " de @xfradenx.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/12/imagen-de-whatsapp-2025-11-11-a-las-191755dec156c5-5b0a712b.jpg Hombre sostiene un cartel diciendo: Despierta! Es hora de castigar al PRM. La comodidad nos saldrá muy cara el martes por la noche en las afueras de la estación Juan Bosch del Metro de Santo Domingo. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI)

En ese mismo orden, @azuana06 dijo "La única energía eléctrica que conozco ahora mismo es la de mi vehículo cargando mi teléfono ".

Por su parte, en Facebook, entre los más de tres mil comentarios Wilfrido Leger Matos comentó "Si, Ensanche Luperón".

La Ministra de Interior y Policía, Faride Raful, informó a través de su cuenta de X el despliegue de la Policía Nacional para garantizar la seguridad de la ciudadanía.

El anuncio se dio a las 5:52 p.m., ante el caos visualizado en las vías públicas por los transeúntes que abarrotaron las guaguas y carros públicos por la salida de servicio del Metro y Teleférico de Santo Domingo.

Estamos conscientes del apagón que ya lleva varias horas. Las autoridades del sector eléctrico trabajan sin pausa para restablecer el servicio.



Se ha ordenado el despliegue de la Policía Nacional para garantizar la seguridad. En cuanto al tráfico, Digesett ha dispuesto un... — Faride Raful (@FarideRaful) November 11, 2025

El señor gerente general del Organismo Coordinador (OC), Manuel López San Pablo, informó más temprano que el apagón general se registró a las 1:20 de la tarde. El mismo se atribuye a un problema con la subestación de la Empresa de Transmisión de Electricidad (ETED), ubicada en San Pedro de Macorís.

Más tarde, en una rueda de prensa ofrecida a las 5 de la tarde, el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, descartó especulaciones de sabotaje. Añadió que hasta el momento la prioridad es normalizar la situación para luego hacer las investigaciones de lugar.