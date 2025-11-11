×
Evacuan área de llegadas en el AILA por humo en una terminal

Cerca de la 1:00 de la tarde, las operaciones en el área habían sido reanudadas

    Evacuan área de llegadas en el AILA por humo en una terminal
    Humo en terminal del AILA por lámpara defectuosa. (FUENTE EXTERNA)

    El Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) informó este martes que evacuaron a los pasajeros del área de llegadas de la terminal M después de que una capa de humo cubriera todo el pasillo.

    De acuerdo con videos publicados en redes sociales, se observa cómo el humo se expandía a lo largo de la terminal, haciendo apenas visible a unas cuantas personas miembros del personal del aeropuerto

    El encargado de comunicaciones de Aerodom, Luis López, indicó que los equipos de emergencia del aeropuerto se presentaron "de inmediato" ante los reportes y que la evacuación se realizó como una medida preventiva mientras se investigaba el origen del siniestro.

    Por una lámpara defectuosa

    La investigación señaló a una lámpara dentro del cuarto de una manejadora de aire acondicionado como la causa del humo, según explicó López.

    • Cerca de la 1:00 de la tarde, las operaciones en el área habían sido reanudadas.

    "El aeropuerto opera con normalidad y no se registraron incidentes mayores", concluyó López.

