Militares apoyarán a la Digesett a dirigir el tránsito afectado por el apagón general

Los militares ayudarán a agilizar el tránsito. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, dispuso este martes el despliegue de patrullas militares en apoyo a la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), ante la interrupción del servicio eléctrico que mantiene fuera de funcionamiento los semáforos en gran parte del país.

La medida busca reforzar la seguridad vial y ciudadana en las principales avenidas y zonas urbanas mientras se trabaja en la restauración del sistema eléctrico, informó la institución castrense.

La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) confirmó que el país enfrenta un apagón general (blackout) provocado por una avería en el sistema de transmisión.

Según la entidad, la salida de las unidades de generación de la Compañía de Electricidad de San Pedro de Macorís (CESPM) y de la Central Eléctrica Quisqueya generó un efecto en cadena que afectó otras plantas, entre ellas EDAC y AES Andrés.

Ante la situación, Fernández Onofre ordenó a las Fuerzas Armadas desplegar personal en puntos estratégicos para asistir a los agentes de la Digesett en la regulación del tránsito y garantizar la seguridad durante la contingencia.