Apagón histórico sacude al país y recuerda el fantasma del 2015

En distintos puntos del Gran Santo Domingo se observaron largas filas de personas esperando transporte. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO )

República Dominicana volvió a experimentar un apagón general la tarde de ayer martes , una situación que recuerda el último blackout nacional ocurrido en 2015.

La interrupción eléctrica de este martes se prolongó hasta horas de la noche, afectando el transporte, el tránsito y múltiples servicios.

Desde la 1:20 de la tarde de ayer el país fue afectado por el "evento" que provocó un corte generalizado en el servicio eléctrico.

Entre las 3:00 y las 5:00 de la tarde, el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) registró un déficit de generación superior a los 3,000 megavatios (MW), alcanzando su caída más pronunciada a las 4:00 de la tarde, cuando solo se generaron 41 megavatios de los más de 3,226 programados para esa hora, de acuerdo con datos oficiales.

En el 2015

El sábado 16 de mayo de 2015 un prolongado apagón general afectó a todo el país hasta la madrugada del siguiente día domingo.

El blackout se dio a conocer a través de las redes sociales alrededor de las diez de la noche, y fue confirmado por la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales - CDEEE - minutos antes de las 12 de la noche. Residentes de algunos sectores, como la Zona Universitaria, dijeron que la interrupción eléctrica les afectó desde tempranas horas de la tarde.

"El sistema eléctrico nacional presenta una falla general, nuestros técnicos trabajan para determinar las causas y restablecer el servicio", fue el tuit que difundió la CDEEE en su cuenta de Twitter. Media hora después, otro mensaje de la misma institución decía que "se intenta trabajar a la mayor brevedad para restablecer los circuitos.

A las 12:30 de la medianoche de ese día aún el país completo permanecía a oscuras, pero a partir de las 12:40 de la mañana empezaron a llegar informaciones de algunos lugares que ya la energía eléctrica se había restablecido.

A las 7:30 de la mañana el Sistema Eléctrico Internconectado -SENI- "se había normalizado", informó la CDEEE en esa ocasión.

2009

También se tiene registro de un apagón general de 17 minutos en julio de 2009. Un apagón general que duró 17 minutos afectó al país a las 11:34 de la mañana y finalizó a las 11:51, aunque datos oficiales señalan que se inició antes.