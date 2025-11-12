Afectados por Melissa de La Cañada 30 de Mayo y Las Colinas en Baní reciben ayuda del Gobierno

Familias de los sectores La Cañada 30 de Mayo y Las Colinas, en Baní, provincia Peravia, afectadas por el paso del huracán Melissa, recibieron este miércoles nuevas ayudas del Gobierno a través de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC).

El operativo fue encabezado por el director general de la institución, Edgar Augusto Féliz Arbona, quien destacó que la intervención forma parte del Plan Integral de Asistencia dispuesto por el presidente Luis Abinader, con el propósito de llevar soluciones directas y oportunas a las familias que aún se recuperan de los daños ocasionados por el fenómeno natural.

"El presidente Luis Abinader nos ha instruido a continuar cerca de la gente, no solo en los días de emergencia, sino durante el proceso de recuperación. Cada entrega representa un paso más hacia la estabilidad de estas familias", expresó Féliz Arbona, refiere una nota de prensa.

Los residentes afectados por el lamentable suceso recibieron en la primera fase del protocolo de asistencia kits de raciones crudas y cocidas a través de la instalación de una cocina móvil

Artículos recibidos

Los afectados por el fenómeno atmosférico recibieron enseres del hogar, como camas, estufas, neveras, cilindros de gas, juegos de muebles y comedores, además de raciones alimenticias crudas y cocidas, distribuidas mediante una cocina móvil instalada en la zona, conforme al documento.

En la actividad participaron también el director de PROPEEP, Robert Polanco, la gobernadora de Peravia, Ángela Báez, y el senador Julito Fulcar, "quienes resaltaron el trabajo conjunto de las instituciones en favor de las comunidades vulnerables".

"Con estas acciones, DASAC reafirma su compromiso con las políticas sociales del Estado, orientadas a fortalecer el bienestar de las familias afectadas y mantener una gestión cercana y solidaria con la población", dijo la entidad.