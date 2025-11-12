Ejército ocupa más de 66 mil cigarrillos de contrabando en Las Matas de Farfán en San Juan

Los cigarrillos eran transportados en un minibús Nissan Serena, color blanco y placa I096513. ( FUENTE EXTERNA )

Miembros del Ejército de República Dominicana (ERD) ocuparon 66,800 unidades de cigarrillos y detuvieron a cuatro personas durante un operativo de inspección realizado en el puesto de chequeo ubicado en la salida Las Matas de Farfán–San Juan de la Maguana, informó este miércoles la entidad.

La institución informó -en una nota de prensa- que la mercancía era transportada en un minibús Nissan Serena, color blanco y placa I096513, que remolcaba una carreta. Durante la requisa, los soldados encontraron 334 paquetes de cigarrillos marca Capital, cada uno con 10 cajetillas de 20 unidades, escondidos en compartimentos ocultos dentro del vehículo.

Los detenidos fueron identificados como Richard Montero Medina, Johanna Meribel de los Santos Cordero, Dilcia Vicente Encarnación y Luchy Montero Vicente, quienes fueron trasladados junto al vehículo y la mercancía decomisada a la Fortaleza General Pedro Florentino del ERD para los fines legales correspondientes.

El Ejército reiteró su compromiso con la protección de la frontera terrestre y la lucha contra el contrabando y el tráfico ilícito, acciones que forman parte de su estrategia de seguridad y control en todo el territorio nacional.