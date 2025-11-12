Monseñor Francisco Ozoria informa fue suspendido por mala administración: "Han vencido los enemigos"

Francisco Ozoria dice ha servido a la Iglesia en fidelidad y obediencia. Me debo a la Iglesia, amo la Iglesia y obedezco a la Iglesia ( ARCHIVO. )

El arzobispo metropolitano de Santo Domingo, monseñor Francisco Ozoria Acosta, reconoció en una carta dirigida a sus fieles que ha sido suspendido de la administración del patrimonio y los asuntos económicos de la arquidiócesis, según indicó, "por mala administración".

En una comunicación fechada el 10 de noviembre de 2025, Ozoria explicó que la Santa Sede nombró a un arzobispo coadjutor con "facultades especiales" para encargarse de las áreas administrativas, financieras y del personal eclesiástico, lo que implica que se le retira la potestad de gobierno en esos ámbitos.

"Mi sorpresa es que el arzobispo coadjutor nombrado tiene unas facultades especiales exclusivas para el ámbito de la administración del patrimonio diocesano (...). En consecuencia, se me suspenderá la potestad del gobierno en los ámbitos mencionados a partir del día de la toma de posesión canónica del cargo por parte del nuevo arzobispo coadjutor", escribió Ozoria en su carta.

El prelado, de 74 años, afirmó que nunca fue advertido ni amonestado antes de la medida. "Según las Letras Apostólicas, se me suspende por mala administración. Así hay que entenderlo. Nunca se me amonestó o advirtió", señala el documento.

"He servido a la Iglesia con fidelidad y obediencia"

En su mensaje, el arzobispo manifestó su satisfacción por los años de servicio pastoral y aseguró que acepta la decisión "en obediencia a la Iglesia". "He servido a la Iglesia en fidelidad y obediencia. Me debo a la Iglesia, amo la Iglesia y obedezco a la Iglesia", expresó.

Ozoria recordó también las palabras del cardenal Marc Ouellet, prefecto emérito del Dicasterio para los Obispos, quien en una visita le comentó: "Usted tiene muchos enemigos". "Han vencido los enemigos", agregó en la carta.

El religioso indicó que solicitó a la Nunciatura Apostólica el nombramiento de un coadjutor al cumplir 73 años, con la intención de garantizar la continuidad del trabajo pastoral antes de su retiro, previsto para los 75 años.

Trayectoria

Francisco Ozoria Acosta fue ordenado sacerdote en 1978 y designado obispo de San Pedro de Macorís en 1997. En 2016 fue nombrado arzobispo metropolitano de Santo Domingo, convirtiéndose en el Primado de América.

Hasta el momento, el Vaticano no ha emitido un comunicado oficial sobre la designación del nuevo arzobispo coadjutor ni sobre los detalles de la medida administrativa.