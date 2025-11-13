Abren en Santiago nuevo espacio para el cuidado durante el día de adultos mayores

Una señora sentada en el nuevo centro destinado a ofrecer cuidado, atención y espacios de recreación a los adultos mayores en Santiago. ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

El Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape) inauguró este jueves en el sector Bella Vista, de Santiago, un nuevo hogar destinado a ofrecer cuidado, atención y espacios de recreación a los adultos mayores de la comunidad durante el día.

El centro, tercero de este tipo que se pone en funcionamiento en la ciudad, tiene una capacidad para atender a 60 personas.

El director nacional de Conape, Antonio Vicente, destacó que la apertura forma parte de la política del Gobierno dominicano de garantizar bienestar y protección a los envejecientes.

"Este es un hogar donde los adultos mayores llegan o son recogidos a las 8 de la mañana, permanecen con nosotros durante el día recibiendo atención médica, alimentación y recreación, y a las 5 de la tarde regresan a sus hogares", explicó Vicente.

El funcionario recordó que, además de los centros operados directamente por el Conape, en Santiago también existen asociaciones sin fines de lucro apoyadas y subvencionadas por la institución, que trabajan con la misma misión de ofrecer asistencia integral a personas de la tercera edad.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/13/whatsapp-image-2025-11-13-at-44220-pm-2-7775c43a.jpeg Nuevo hogar destinado a ofrecer cuidado a adultos mayores. (ANEUDY TAVÁREZ) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/13/whatsapp-image-2025-11-13-at-44221-pm-1-aa41f94b.jpeg El director nacional de Conape, Antonio Vicente. (ANEUDY TAVÁREZ)

Impacto en la comunidad

Por su parte, la gobernadora provincial de Santiago, Rosa Santos, expresó que la apertura del nuevo hogar representa una contribución significativa tanto para los envejecientes como para sus parientes.

"Esto significa una mejor calidad de vida para nuestros adultos mayores, pero también un alivio para las familias que muchas veces no pueden trabajar porque deben quedarse al cuidado de sus parientes", destacó Santos.

El nuevo centro de Bella Vista se suma a la red de servicios del Conape para garantizar la atención, seguridad y bienestar de los adultos mayores.

