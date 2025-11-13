Dirigente choferil llama a enfrentar causas reales de los accidentes de tránsito en La Altagracia

La vicepresidenta Raquel Peña juntos a los dirigentes del transporte durante una misa por el Día del Chofer, celebrada en la Basílica Catedral Nuestra Señora de la Altagracia. ( PATRICIA HEREDIA )

El secretario general Confederación Autónomo Sindical Clasista (CASH), Manolo Ramírez (Pupilo), aseguró este jueves que la falta de educación vial, la conducción temeraria y el consumo de alcohol son las principales causas de los accidentes de tránsito que enlutan a familias en la provincia La Altagracia y el país.

Durante la misa por el Día del Chofer, celebrada en la Basílica Catedral Nuestra Señora de la Altagracia, Ramírez llamó a las autoridades a implementar un régimen de consecuencias y a mejorar las condiciones de las carreteras para evitar más muertes.

"La mayoría de los accidentes no se producen por los choferes del transporte público, sino por conductores privados que salen de los hoteles bebiendo. Falta mucha educación y acondicionar todas las carreteras del país", expresó.

Un manejo temerario es un asesinato

El dirigente sindical consideró que el país necesita una reforma profunda en materia de tránsito y seguridad vial, ya que muchos de los accidentes se deben a la permisividad de las autoridades.

"Un manejo temerario es un asesinato. Una persona borracha al volante también comete un asesinato. La ley está ahí, pero no se cumple", advirtió.

Ramírez insistió en que los organismos responsables deben iluminar los tramos peligrosos, aplicar sanciones proporcionales y eliminar los "favores políticos" que impiden castigar a los infractores.

Crítica a la falta de acciones efectivas

El representante de los choferes del Este también criticó las reuniones burocráticas entre las autoridades del tránsito y los sindicatos, afirmando que las mismas "no se traducen en soluciones reales".

"Se hacen reuniones y más reuniones, pero las acciones son tímidas. En Higüey no se puede organizar el tránsito ,porque no recibimos apoyo ni de las autoridades policiales ni de algunos sectores que deberían respaldar las medidas correctas", señaló.

Pide inversión estatal y planificación urbana

Ramírez afirmó que los municipios de la provincia no cuentan con recursos para ejecutar obras viales que contribuyan a reducir los siniestros.

"Higüey todavía es una aldea a nivel urbano. Para resolver el problema del tránsito se necesitan grandes inversiones, y eso le corresponde al Estado dominicano", sostuvo.

El dirigente propuso que se estudie la posibilidad de convertir algunas vías en rutas de un solo sentido, así como la construcción de elevados y pasos peatonales en las zonas más congestionadas.

Celebración con sentido de reflexión

La misa por el Día del Chofer reunió a unas ocho mil personas en la Basílica de Higüey. Ramírez explicó que el acto no es una simple festividad, sino una jornada de fe y reflexión.

"Hemos decidido dedicar este día a Dios y pedir protección para todos los choferes del país. También para las familias de escasos recursos que cada año acuden aquí con promesas de salud y esperanza", expresó.

El Gobierno contempla nuevas obras para reducir los accidentes de tránsito en La Altagracia

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, informó que el Gobierno Central trabaja en la planificación de nuevas obras viales y la creación de espacios de parqueo con el propósito de reducir los accidentes de tránsito y garantizar un transporte más seguro en la provincia La Altagracia.

Peña destacó que La Altagracia es una de las provincias con mayor índice de mortalidad por siniestros viales, por lo que es urgente fortalecer la infraestructura y promover la educación vial.

Obispo llama a los choferes a conducir con prudencia

El obispo de la diócesis de La Altagracia, Monseñor Jesús Castro Marte, exhortó a los choferes del transporte público y privado a ejercer su labor con prudencia, responsabilidad y sabiduría, al recordar que en sus manos está la vida de miles de personas que se trasladan cada día por las carreteras del país.

Durante una misa celebrada en la Basílica Catedral Nuestra Señora de La Altagracia, ante cientos de transportistas encabezados por el senador y dirigente gremial Antonio Marte, el religioso pidió a los conductores actuar con serenidad y conciencia al volante.

"La prisa y la imprudencia no son de Dios. Dios es lento, pero prudente. La prudencia al conducir un vehículo es el arte de mantener la vida humana", expresó.

Monseñor Castro Marte destacó que los choferes son "defensores de la vida humana", ya que diariamente transportan a miles de ciudadanos, y los instó a cuidar con responsabilidad ese papel que considera sagrado.

"En cada viaje llevan la esperanza de familias enteras que confían en su manejo. Por eso deben ser cuidadosos, prudentes y conscientes de su misión", enfatizó.

El obispo también hizo un llamado a la unidad y la convivencia pacífica entre los miembros del transporte, exhortándolos a evitar conflictos internos y a mantener el espíritu de servicio que los caracteriza.

"Nada de discusiones entre ustedes. Ustedes tienen una gran ganancia que es proteger la vida humana. Esa es su misión", señaló.

Asimismo, pidió a los dirigentes gremiales y sindicales actuar con inteligencia emocional y compromiso social, recordando que su liderazgo debe estar guiado por la prudencia y la sabiduría.

Durante la celebración, monseñor Castro Marte recordó que los choferes cada año se reúnen en la Basílica para poner su trabajo en manos de la Virgen de la Altagracia, "la Madre de Dios que ha acompañado al pueblo dominicano desde 1572".

La eucaristía contó con la presencia de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, la gobernadora Daysi De Óleo, el senador Rafael Barón Duluc -Cholitin- y la Alcaldesa Karen Magdalena Aristy, a quien el obispo agradeció su asistencia y describió como "una compañera y amiga del mundo académico".