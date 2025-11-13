El Indrhi interviene el río Viajama para reducir riesgos de inundación en Azua

Los trabajos buscan proteger comunidades rurales, caminos y áreas agrícolas afectadas por el desbordamiento del afluente ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) informó que desarrolla la intervención del río Viajama, en Azua, con el objetivo de reducir los riesgos de inundación, proteger los medios de vida rurales y fortalecer la seguridad de las familias ante eventos climáticos extremos.

La entidad informó, mediante un comunicado, que la adecuación y encauzamiento del río Viajama se determinaron tras un encuentro sostenido en la zona entre el director ejecutivo del Indrhi, Olmedo Caba, y los residentes, quienes expresaron su preocupación por los daños ocasionados por las recientes lluvias.

En el municipio de Las Yayas, la institución concluyó los trabajos en un tramo de 1.2 kilómetros, como respuesta a la erosión causada por el desbordamiento del afluente, que penetró cerca de dos metros hacia la vía principal y afectó viviendas cercanas.

El comunitario Ramón Ramírez, de Las Yayas, manifestó su satisfacción al afirmar que "esta situación nos tenía muy preocupados. Ver las máquinas aquí y saber que están encauzando el río nos dio esperanza. Necesitábamos esta respuesta y agradecemos la atención que el Indrhi nos ha dado".

Actualmente, los trabajos se concentran en el distrito municipal Hato Nuevo, donde el Indrhi ejecuta una nueva fase de adecuación y encauzamiento en los puntos más vulnerables del mismo río.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/13/whatsapp-image-2025-11-13-at-11736-pm-ac0ddead.jpeg (FUENTE EXTERNA)

Este afluente incrementa considerablemente su caudal en temporadas de lluvia, provocando desbordamientos que afectan viviendas, caminos y áreas agrícolas. Con estas acciones, la institución busca mitigar riesgos, proteger a las comunidades y garantizar la estabilidad del cauce.

El presidente de la Junta de Vecinos de esa comunidad, Jogenis Ramírez, expresó que "para nosotros esto es un alivio, porque cada vez que el río crece vivimos con miedo. Agradecemos que hoy estén trabajando; esta intervención nos devuelve la tranquilidad".

Programas

Estas acciones forman parte del plan nacional que impulsa la institución bajo la dirección ejecutiva de Olmedo Caba Romano, enfocado en garantizar la gestión segura del agua y la resiliencia de las comunidades más vulnerables del país.

El Indrhi sostuvo que mantiene un programa permanente de obras hidráulicas en todo el país, que incluye limpieza de canales y drenes, adecuación de ríos y acciones destinadas a proteger vidas humanas y garantizar los cultivos.

Los trabajos en ambos puntos del río Viajama se ejecutan a través de la Dirección de Operaciones y Conservación de Sistemas de Riego, a cargo de Juan Carlos Nova, y de la Regional Valle de Azua, dirigida por Rafael Tejeda, reafirmando el compromiso institucional de intervenir áreas vulnerables y fortalecer la seguridad hídrica en la región Sur.