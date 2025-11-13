Raquel Arbaje: "crecimos en hogares con castigo físico; es hora de educar distinto"

Las autoridades y especialistas reunidos este jueves en el panel «Prevención de la violencia: claves para proteger a la niñez y la adolescencia» insistieron en la necesidad de fortalecer las acciones contra el maltrato infantil en República Dominicana.

La actividad estuvo encabezada por la primera dama y presidenta honorífica del Gabinete de Niñez y Adolescencia (GANA), Raquel Arbaje, y por la presidenta ejecutiva del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), Ligia Pérez Peña.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/13/whatsapp-image-2025-11-13-at-11645-pm-3-39ae7b25.jpeg Presidenta ejecutiva del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), Ligia Pérez Peña. (JOLIVER BRITO/DIARIO LIBRE) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/13/whatsapp-image-2025-11-13-at-11645-pm-2-ff501bdf.jpeg La periodista Edith Febles y conformado por la socióloga Luisa Mateo Dicló (UASD); la abogada Dilia Leticia Jorge Mera, coordinadora de la reforma al Código de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03); la psicóloga clínica Yira Vargas Caminero (UNIBE); la doctora Dhamelisse Then, directora del Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza; y Rosa Morillo, directora de Hogares de Paso del CONANI. (JOLIVER BRITO/DIARIO LIBRE)

Arbaje señaló que el encuentro representa "el primer paso para seguir trabajando de manera conjunta" en la erradicación de la violencia contra niños y adolescentes. Destacó avances como la prohibición del matrimonio infantil y la reducción del embarazo adolescente en más de un 20 % desde 2019, aunque reconoció que siguen pendientes desafíos como la unión temprana.

Señaló que los niños menores de cinco años continúan siendo los más vulnerables y añadió que muchas personas crecieron en hogares donde el castigo físico era considerado normal, lo que refleja la necesidad de promover modelos de educación distintos. La primera dama afirmó que la protección de la niñez requiere la participación de todos los sectores y que el país avanzará también en seguridad y bienestar si garantiza el cuidado de la infancia.

Durante el acto, el psicólogo clínico Luis Vergés presentó la conferencia «Análisis sobre las situaciones de violencia que afectan a niños, niñas y adolescentes en República Dominicana», en la que expuso las dimensiones culturales, sociales y familiares que influyen en este tipo de problemáticas.

A continuación se desarrolló el panel «La violencia en el territorio: causas, impactos y claves para la prevención», moderado por la periodista Edith Febles y conformado por la socióloga Luisa Mateo Dicló, la abogada Dilia Leticia Jorge Mera, la psicóloga clínica Yira Vargas Caminero, la doctora Dhamelisse Then y Rosa Morillo.

Las exposiciones coincidieron en que el país necesita respuestas sostenibles ante los altos niveles de maltrato, abuso y negligencia infantil.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR-MICS 2019), el 62 % de los niños y niñas entre 1 y 14 años ha experimentado alguna forma de disciplina violenta dentro de su hogar. Entre los temas abordados figuraron la articulación institucional, la crianza positiva, los programas de promoción de derechos, la educación sexual integral y las jornadas de sensibilización que Conani desarrolla en diversos territorios.

La institución recordó que sus acciones se sustentan en la Ley 136-03 y en la Convención sobre los Derechos del Niño, que reconocen a la niñez como sujeto pleno de derechos. Bajo el principio del interés superior del niño, Conani reiteró que el fortalecimiento familiar es esencial para garantizar protección y desarrollo integral, destacando que la familia constituye la primera instancia de cuidado y bienestar.