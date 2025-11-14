Una banca de lotería del consorcio de un diputado invade la acera sin sanción

Banca de Lotedom instalada en acera evidencia falta de control municipal. ( DIARIO LIBRE/PABLO TAVERAS )

La obligación de garantizar aceras libres y seguras para los peatones es clara en la ley, pero en Santo Domingo la realidad es otra: viviendas, talleres y comercios ocupan sin control espacios que deberían ser exclusivamente para transitar. En la esquina de la avenida Buenaventura Freites con la calle Central, una banca del consorcio Lotedom —instalada en parte de la acera— evidencia hasta qué punto la normativa se incumple a plena vista y sin consecuencias.

En esta caótica esquina también operan un taller de vehículos, un almacén de camiones, un car wash, varios food trucks y un gomero, que invaden espacio destinado exclusivamente a los transeúntes.

Esta ocupación no solo genera desorden en el área, sino que el constante tránsito vehicular ha deteriorado la acera, haciéndola prácticamente intransitable.

Jesús Henríquez, supervisor de la banca, aseguró que opera con todos los permisos, tanto de funcionamiento como de uso de suelo. Indicó que el espacio donde se ubica es alquilado.

Informó que recientemente recibieron la visita del Ministerio de Hacienda y salieron sin problemas de esta inspección. En el cristal del mostrador figuran los permisos de la Lotería Nacional del 2017 y 2018.

Diario Libre no pudo verificar de manera independiente la existencia o validez de dichos permisos, especialmente los de la Alcaldía del Distrito Nacional, considerando que la estructura ocupa parte de la acera.

Una banca con dueño legislador

El diputado Orlando Antonio Martínez Peña, representante de la provincia Monseñor Nouel por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), es accionista en Lotedom. Ha estado en el centro de controversias vinculadas al sector de apuestas y juegos de azar.

El 16 de julio del 2015, el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional lo condenó a un año de prisión por el uso ilegal de la marca "Quiniela Palé de Leidsa".

El tribunal determinó que Martínez violó varios artículos de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, el Tratado de Libre Comercio DR-Cafta, y el artículo 52 de la Constitución Dominicana, que protege el derecho a la propiedad intelectual.

En el 2024, en el programa "Reporte Especial con Julissa Céspedes", la Federación Nacional de Bancas denunció que varios legisladores operaban miles de bancas sin regularización, entre ellos Martínez.

Poco se sabe sobre su labor legislativa, ya que mantiene un perfil bajo en los medios. No asistió al acto de juramentación como legislador del período 2024-2028 del pasado 16 de agosto y su única participación en comisiones es en la de Presidencia.

Desde que inició esta legislatura, el diputado ha asistido a 47 sesiones y ha faltado a 45, de las cuales 27 son ausencias, 14 excusas y cuatro licencias.

¿Qué dice la ley sobre eso? La Ley 675 de 1944 y la ordenanza 1-2021 del Ayuntamiento del Distrito Nacional, establecen requisitos relacionados con las aceras. La alcaldía es responsable de mantener la seguridad y el buen estado de las aceras. Programa "Acera Libre": la alcaldía realiza programas para despejar las aceras de obstáculos y para la regularización de su uso y mantenimiento en el Distrito Nacional.