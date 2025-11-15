Armada dominicana inicia el Crucero de Instrucción "Otoño 2025"

Incluye ejercicios de navegación, búsqueda y rescate, y operaciones de interdicción marítima ( FUENTE EXTERNA )

La Armada de República Dominicana despidió este sábado el Crucero de Instrucción "Otoño 2025", una práctica naval que se ejecutará en dos fases con operaciones simuladas y reales en aguas territoriales y que forma parte del plan de estudios de la Academia Naval "Vicealmirante César A. de Windt Lavandier".

El acto estuvo encabezado por el vicealmirante Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez, comandante general de la institución, quien supervisó el embarque de los 78 guardiamarinas y dos cadetes invitados de academias hermanas.

De acuerdo a un comunicado, los participantes zarparon a bordo del patrullero de altura "Almirante Didiez Burgos" PA-301 y de los guardacostas "Altair" GC-112, "Centaurus" GC-111 y "Betelgeuse" GC-102.

El crucero contempla ejercicios prácticos de navegación, maniobras tácticas, protocolos de seguridad marítima, búsqueda y rescate, e interdicción marítima, bajo la guía de oficiales experimentados.

La ceremonia contó con la presencia del mayor general Carlos Ramón Febrillet Rodríguez, viceministro de Defensa para Asuntos Aéreos y Espaciales, en representación del ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre.

También participaron el mayor general Delio Buenaventura Colón Rosario, inspector general de las Fuerzas Armadas; el vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD); el mayor general Rafael Vásquez Espínola, rector de la UNADE; así como el contralmirante Anthony Manuel Tadeo Jiminián Objío, subcomandante general de la ARD, y el contralmirante Juan Gilberto Núñez Abreu Abreu, inspector general de la ARD.

Durante su intervención, el comandante general de la Armada agradeció al presidente de la República, Luis Abinader, autoridad suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, por el respaldo a las iniciativas de capacitación y al fortalecimiento profesional del personal naval.

Extendió además su reconocimiento al ministro de Defensa por su liderazgo y visión conjunta militar. A los guardiamarinas les exhortó a "navegar hacia el aprendizaje real que solo el mar ofrece" y a mantener la determinación y los valores propios de la formación naval.

