Estacionamiento irregular en aceras de Ciudad Colonial: un problema que persiste a pesar de las mejoras

Vehículos estacionados en las aceras de la ciudad colonial. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

A pesar de los esfuerzos realizados para organizar el tránsito y el uso del espacio público en la Ciudad Colonial, las aceras siguen siendo ocupadas por vehículos estacionados de manera irregular. Las recientes instalaciones de pilotes y barreras físicas para impedir esta práctica no han dado resultado frente al volumen de visitantes de la zona.

Los dispositivos buscan proteger al peatón, ordenar la movilidad y preservar el valor histórico del casco antiguo. Sin embargo, el comportamiento de algunos conductores continúa desafiando las medidas implementadas, afectando la circulación y deteriorando espacios recién intervenidos.

En un recorrido este sábado lluvioso, Diario Libre constató que una amplia variedad de carros y yipetas continúan desafiando la norma, en detrimento del zona colonial.

Vehículos estacionados en las aceras de la ciudad colonial. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

En los últimos dos años, la Alcaldía del Distrito Nacional y el Ministerio de Turismo ejecutan trabajos de reorganización en varias calles y corredores. Estas intervenciones incluyen mejoras en las aceras, redistribución de los carriles y la instalación de mobiliario urbano para reforzar el ordenamiento.

Se recuerda que en julio de este año también se entregó un nuevo parqueo público, con el propósito de reducir la presión vehicular sobre las calles más estrechas del polígono histórico. Este estacionamiento busca ofrecer una alternativa formal para los visitantes y trabajadores de la zona, disminuyendo así la necesidad de aparcar en espacios inadecuados.

