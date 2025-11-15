Una vaguada provocará aumento de las lluvias esta tarde, especialmente en el Cibao y el Sureste

Las autoridades pronostican que una vaguada provocará aumento de las lluvias la tarde de este sábado, especialmente en el Cibao y el Sureste. ( DIARIO LIBRE/ KEVIN RIVAS )

Las condiciones del tiempo estarán marcadas este fin de semana por un aumento significativo de las lluvias debido a una vaguada que afecta el territorio nacional, según el informe meteorológico válido desde la mañana de este sábado hasta el próximo lunes.

Desde la madrugada de hoy se han registrado chubascos en varias localidades de la costa atlántica, incluyendo Monte Cristi, Santiago Rodríguez, Dajabón, Puerto Plata y Samaná. Se espera que estas precipitaciones continúen durante la mañana mientras el sistema frontal, que ha evolucionado a una vaguada, incremente la nubosidad en horas de la tarde.

Durante la tarde y primeras horas de la noche se prevén aguaceros moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento , especialmente en las provincias Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago Rodríguez, Dajabón, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, Duarte, Samaná, Hato Mayor, El Seibo, La Altagracia, San Juan y sectores del norte de Santo Domingo. Las lluvias irán disminuyendo de manera gradual durante la noche.

Pronóstico para el domingo

Para mañana domingo , las horas de la mañana transcurrirán con cielo de nubes aisladas y períodos de sol. Sin embargo, en la tarde se anticipa un nuevo incremento de las precipitaciones, con lluvias dispersas sobre el sureste, la Cordillera Central, el suroeste y la zona fronteriza.

Los aguaceros, localmente moderados y acompañados de posibles tormentas eléctricas y ráfagas de viento, afectarían principalmente a Hato Mayor, El Seibo, Monte Plata, Sánchez Ramírez, San Cristóbal, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, San Juan, Elías Piña y zonas montañosas de Pedernales y Barahona hasta el anochecer.

En cuanto a las temperaturas , se mantendrán agradables durante la noche y la madrugada, especialmente en zonas montañosas y valles del interior. Las autoridades recomiendan el uso de abrigos e ingerir bebidas calientes, ya que el descenso térmico responde al viento fresco proveniente del este/noreste.

Las autoridades llaman a la población a mantenerse atenta a los próximos boletines ante posibles variaciones en las condiciones del tiempo.