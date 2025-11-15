Los crímenes se han reducido en 11,000 casos, según asesor presidencial

El asesor presidencial en Transformación Policial, John Huvane. ( LUDUIS TAPIA )

El asesor presidencial en Transformación Policial, John Huvane, aseguró que este año se registraron 11,000 menos víctimas de crímenes en comparación con 2024.

"Es bien importante enfocarnos en una cosa: a esta fecha, el año pasado teníamos 11,000 más denuncias. Eso es 11,000 menos víctimas en un año. La reforma está funcionando", expresó Huvane.

Durante la inauguración de la nueva estación policial de Los Mina Viejo, el asesor afirmó que en esta gestión se han "triplicado o cuadruplicado" las incautaciones de armas en las calles.

Explicó además que el Gobierno tiene planes para reducir el robo de motores, vehículos y celulares. "Estamos atacando todo de diferentes ángulos", añadió.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/16/whatsapp-image-2025-11-15-at-85234-pm-1-04c48771.jpeg (LUDUIS TAPIA)

105 estaciones policiales

El comisionado para la Reforma Policial, Luis García, indicó que, entre finales de este año y el primer trimestre de 2026, el Gobierno entregará 105 nuevas estaciones policiales o destacamentos.

"El señor presidente ha dado una instrucción de seguir incrementando la construcción de los destacamentos, estaciones de policía, y al final de año vamos a tener 105 estaciones de policía nuevas", dijo.

Entre los próximos pasos de la reforma, señaló que se contempla incrementar el patrullaje en 20 nuevos territorios.

Asimismo, aseguró que el Poder Ejecutivo trabaja en un anteproyecto de ley orgánica de la Policía Nacional para mejorar el sistema de carrera, los ascensos y otras áreas fundamentales para la institución.

