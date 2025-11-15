Ocupan más de 65 mil cigarrillos de contrabando durante operativo en Elías Piña

Paquetes de cigarrillos Capital y Point incautados por soldados del ERD, tras ser abandonados por contrabandistas durante una persecución en la frontera de Elías Piña. ( FUENTE EXTERNA )

Más de 65 mil unidades de cigarrillos de contrabando fueron decomisadas por soldados del Ejército de la República Dominicana (ERD) durante un operativo realizado en la comunidad La Tinaja, próximo al municipio Comendador, provincia Elías Piña.

De acuerdo con un comunicado de prensa, los soldados patrullaban la zona cuando detectaron cuatro motocicletas que se desplazaban hacia Comendador, cada una con dos ocupantes. Los pasajeros transportaban sacos modificados tipo mochila que contenían la mercancía ilícita.

Al percatarse de la presencia militar, los individuos intentaron escapar internándose en una plantación de aguacates. Durante la persecución, uno de los sujetos, identificado como Pedro Lima, habría amenazado a los soldados alegando portar un arma casera tipo "chilena".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/15/cigarrillos-111-9666d45a.jpg

Los ocupantes abandonaron los sacos ante la presión de la patrulla. En su interior se hallaron 152 paquetes de cigarrillos marca Capital (30,400 unidades) y 175 paquetes de la marca Point (35,000 unidades), para un total de 65,400 unidades ocupadas.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/15/cigarrillos-11-c6a78c73.jpg

La mercancía fue trasladada al depósito del 11.er Batallón de Infantería del ERD para los procesos correspondientes, conforme a las leyes vigentes.

Estas acciones forman parte de las operaciones dispuestas por el comandante general del Ejército, orientadas a reforzar la seguridad fronteriza y combatir el contrabando en toda la zona limítrofe.