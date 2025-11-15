×
Fallece Héctor Gregorio López Zorrilla, expresidente del Colegio Médico Dominicano

El destacado profesor de la UASD y expresidente del CMD será velado en la funeraria Blandino y sepultado en el cementerio Puerta del Cielo

    Expandir imagen
    Fallece Héctor Gregorio López Zorrilla, expresidente del Colegio Médico Dominicano
    Héctor Gregorio López Zorrilla, expresidente del Colegio Médico Dominicano. (FUENTE EXTERNA)

    Falleció el doctor Héctor Gregorio López Zorrilla (Luchy), reconocido profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y expresidente del Colegio Médico Dominicano (CMD).

    El doctor López Zorrilla, ampliamente respetado en el ámbito de la bioquímica médica, dedicó décadas a la formación de múltiples generaciones de estudiantes en la universidad estatal, consolidándose como un referente académico y científico.

    La familia López Barranco informó las honras fúnebres se llevarán a cabo en la funeraria Blandino, mientras que el sepelio tendrá lugar en el cementerio Puerta del Cielo. La familia comunicó que en las próximas horas ofrecerá más detalles sobre los actos de despedida.

    • La información fue compartida inicialmente por el ingeniero Osiris de León a través de su cuenta en la red social Twitter.
