Gobierno inaugura nuevo centro Oportunidad 14-24 en Cienfuegos

La instalación beneficiará a 200 jóvenes de Santiago con formación técnica, apoyo social y acompañamiento integral ( FUENTE EXTERNA )

El Gabinete de Política Social inauguró este sábado el centro número 148 del Programa Oportunidad 14-24 en el sector Cienfuegos, en la provincia Santiago, con el propósito de ampliar las oportunidades de formación, empleabilidad y desarrollo integral para jóvenes de entre 14 y 24 años.

Durante el acto de apertura, el coordinador del Gabinete de Política Social, Tony Peña, destacó el alcance de esta política pública a nivel nacional.

Peña afirmó que el programa ha beneficiado de manera directa a miles de jóvenes.

"El Programa Oportunidad 14-24 ha logrado transformar la vida de más de 30,000 jóvenes en todo el país. Hoy reafirmamos el compromiso del Gobierno con Santiago al abrir esta escuela técnica número 148, un espacio para el crecimiento educativo, laboral y emprendedor de la juventud de Cienfuegos".

En esta inauguración, 200 jóvenes de la comunidad ingresaron formalmente al programa, incorporándose a un proceso formativo acompañado por orientadores, docentes y personal técnico.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/16/whatsapp-image-2025-11-15-at-73117-pm-9007d1ba.jpeg La vicepresidenta Raquel Peña (FUENTE EXTERNA)

Educación para el avance personal y profesional

El director ejecutivo del Programa Oportunidad 14-24, Alex Mordán, resaltó la importancia de la preparación técnica para construir proyectos de vida sostenibles.

"Hoy ustedes tienen en sus manos la posibilidad de cambiar su historia. Estudiar, aprender un oficio y prepararse para el futuro es la herramienta más poderosa que puede tener un joven de Cienfuegos para crecer y demostrar su talento".

La vicepresidenta de la República también envió un mensaje motivador a los jóvenes presentes, subrayando el rol activo de la juventud como agente de cambio nacional:

"A través de este programa, ustedes desarrollarán sus capacidades no solo en el ámbito académico, sino también en el emprendimiento. El Gobierno confía en ustedes y en lo que pueden lograr".

Servicios integrales para los participantes

Los jóvenes beneficiarios del Programa Oportunidad 14-24 tienen acceso a una oferta amplia de apoyo que incluye:

Apertura de cuenta bancaria.

Entrega de alimentos crudos y cocidos durante su etapa formativa.

Capital semilla para iniciar emprendimientos.

Pasantías en entidades públicas y privadas.

Acompañamiento psicoemocional por parte de especialistas.