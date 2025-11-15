Vigilancia marítima y temor a deportaciones reducen salidas en yola hacia Puerto Rico

Una embarcación tipo yola, usada para viajes ilegales a Puerto Rico. ( FUENTE EXTERNA )

Los viajes ilegales o en yola han registrado una reducción significativa —"prácticamente en su totalidad"— en la franja costera de La Altagracia, según informó una fuente vinculada a la vigilancia marítima.

De acuerdo con el reporte, en esta zona "no se han registrado incidentes recientes" y los pocos casos que han surgido corresponden a intentos de "tumbe" de drogas.

Las autoridades consultadas explicaron que la franja costera se ha mantenido "muy tranquila" desde principios de agosto hasta la fecha.

Aunque la fuente señaló que "no se puede asegurar" que esta disminución esté relacionada con la presencia de embarcaciones estadounidenses en el mar Caribe, como parte del operativo naval contra el narcotráfico que ejecuta Estados Unidos próximo a la costa venezolana, sí afirmó que la Armada Dominicana ha reforzado sus operativos y mantiene un proceso ampliado de vigilancia para prevenir nuevas salidas.

Factores y medidas que han contribuido a la reducción de los viajes

También indicó que los constantes operativos migratorios en Puerto Rico han incidido en esta reducción, debido a la facilidad con la que las personas que logran llegar pueden ser detectadas y apresadas nuevamente.

En Sabana de la Mar, el coordinador regional de Medio Ambiente y exregidor Luis López aseguró que los viajes clandestinos se han reducido de forma notable durante los últimos meses.

López atribuyó esta disminución a medidas migratorias más estrictas implementadas por el presidente estadounidense Donald Trump.

"Muchas personas han decidido abstenerse de intentar viajes clandestinos en yolas", afirmó. Según dijo, estas políticas "han hecho que la gente tenga miedo" y, como consecuencia, "ahora mismo ya no hay viajes saliendo y han mermado significativamente".

Un panorama similar se observa en Miches, provincia El Seibo. El director interino de la Defensa Civil, Carlos de la Rosa, coincidió en que las salidas ilegales hacia la isla vecina han disminuido de manera visible en esa zona costera.

Consideró que esta tendencia representa un avance positivo porque reduce el riesgo de que más personas se expongan a condiciones peligrosas en alta mar.

De la Rosa exhortó a quienes contemplan la posibilidad de emprender una travesía ilegal a desistir: "Busquen siempre la forma correcta y legal de viajar, y no arriesguen sus vidas".

