Tiembla la tierra dos veces la tarde de este domingo en Puerto Plata
Los movimientos telúricos de magnitudes 4.0 y 4.2
Dos movimientos telúricos de magnitudes 4.0 y 4.2 sacudieron este domingo la provincia Puerto Plata, con pocos minutos de diferencia, según los datos preliminares registrados por los sistemas de monitoreo sísmico. Hasta el momento no se han reportado daños ni lesionados.
El primer temblor ocurrió a las 3:49:41 de la tarde (19:49:41 UTC –4 horas). El epicentro se localizó 3.6 kilómetros al oeste de Luperón, en la costa norte del país, con una magnitud 4.2, a una profundidad de 22.8 kilómetros. Este fue el más fuerte de los dos eventos.
Diez minutos después, a las 3:59:38 de la tarde (19:59:38 UTC –4 horas), se registró un segundo sismo de magnitud 4.0, localizado 6.2 kilómetros al este de Villa Isabela, también en Puerto Plata, con una profundidad de 13.1 kilómetros.
Ambos temblores fueron sentidos de manera leve en varias comunidades de la zona norte, aunque hasta el momento no se han reportado daños estructurales ni personas afectadas.
El corredor sísmico
La costa norte del país forma parte de un corredor sísmico activo asociado a fallas locales y a la interacción de las placas del Caribe y Norteamérica, por lo que las autoridades recomiendan mantener los protocolos de prevención y recordar las medidas de protección ante este tipo de eventos