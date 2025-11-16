Fundación Futuro Cierto entrega seis nuevas viviendas a familias de Elías Piña

Seis nuevas familias de esta provincia recibieron este fin de semana una vivienda digna gracias a la campaña "50 pesos para 50 casas", impulsada por la Fundación Futuro Cierto (FFC). Con esta entrega, la organización suma 36 viviendas construidas para hogares en condición de pobreza en esta demarcación fronteriza.

En una nota de prensa, la fundación, creada por Fray José María Guerrero, resaltó que ha logrado levantar estas casas con el apoyo de miles de dominicanos, instituciones y empresas que se han sumado a la iniciativa.

Destacó que a través de lo recaudado "con nuestra campaña logramos los recursos para la construcción de estas viviendas, apelando a la solidaridad y decisiva colaboración de la población dominicana".

Manifestó su agradecimiento especial a las instituciones que han apoyado durante años la iniciativa. Entre ellos, los bancos BHD, Banco Popular y Vimenca; Caribe Express; la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED); Arias Motors y Televida", expresó el reverendo franciscano.

En el acto participó también el director ejecutivo de la FFC, Domingo Abreu Collado, quien destacó que cada vivienda posee 75 metros cuadrados, tres habitaciones, estructura de concreto y un valor estimado de RD$1,500,000.

La construcción fue liderada por el ingeniero Ramón Acevedo, miembro del Voluntariado de Ingenieros y Arquitectos de la fundación. Abreu subrayó que una vivienda digna impacta positivamente en la autoestima, seguridad y calidad de vida de cada familia, que además recibe su título de propiedad.

La Fundación Futuro Cierto desarrolla diversos programas para mejorar las condiciones de vida en comunidades marginadas, incluyendo proyectos educativos y ambientales. Entre ellos destaca "La Mini Facultad", iniciativa que busca reducir el analfabetismo mediante conferencias, talleres, actividades culturales y visitas educativas.

Entre las familias beneficiarias de la urbanización Futuro Cierto, en la comunidad Rancho La Guardia, se encuentran Marina Amador, Yudelka Montero y Élsido Peña, quienes agradecieron a la fundación por transformar sus condiciones de vida y por el impacto positivo en toda la comunidad, precisó la institución en la nota informativa.

Fray José llamó a la población a seguir apoyando la campaña con aportes desde RD$50 por persona —o desde un dólar o euro para los dominicanos en el exterior— con el fin de continuar construyendo viviendas para las familias más vulnerables. Los donativos pueden realizarse a las cuentas 793290594 (Banco Popular), 3200017513 (Banreservas) y 147656220011 (BHD).

Antecedentes



La Fundación Futuro Cierto, creada en 2013, ha construido hasta la fecha 36 viviendas en Rancho La Guardia, municipio Hondo Valle, provincia Elías Piña, una de las zonas con mayor índice de pobreza del país.