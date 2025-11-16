Ligia Bonetti se consolida como la líder empresarial femenina de mayor influencia en RD

La empresaria Ligia Bonetti, presidenta ejecutiva del Grupo SID, ascendió al cuarto lugar del Ranking Merco Líderes 2025, una de las evaluaciones de reputación empresarial más rigurosas de Iberoamérica.

Según una nota de prensa, Bonetti se sitúa en el puesto número uno entre las mujeres empresarias con mejor reputación en República Dominicana, consolidándose como la figura femenina más influyente del liderazgo corporativo nacional y ampliando la distancia frente a otras ejecutivas destacadas del país.

La empresaria se mantiene, además, como la líder número uno del sector de consumo masivo, según detalla el informe publicado por Merco.

Con una puntuación de 8,426, la empresaria se coloca por encima de referentes históricos del liderazgo dominicano, confirmando el peso de su gestión, su visión estratégica y su creciente influencia en la conversación pública sobre sostenibilidad, competitividad y modernización industrial.

El desempeño de Bonetti destaca en un contexto empresarial altamente competitivo, donde la innovación, la ética corporativa, la sostenibilidad y la calidad de la gestión pesan cada vez más.

Sobre la metodología de Merco

En su tercera edición en República Dominicana, el Ranking Merco Líderes 2025 evalúa a los cien líderes empresariales con mejor reputación del país y ofrece una fotografía clara de quiénes están marcando el rumbo corporativo nacional.

La metodología Merco incorpora ocho fuentes de información y cruza percepciones con indicadores objetivos de gestión. Entre los actores evaluadores se incluyen directivos de grandes empresas, periodistas económicos, catedráticos, expertos en comunicación, analistas financieros y la evaluación digital de presencia y conversación reputacional.

Merco —organismo con 25 años de trayectoria— es el único monitor de reputación verificado en el mundo, auditado por KPMG y desarrollado bajo estándares de la norma ISO 20252. Su valoración integra reputación real, mérito corporativo y percepción de stakeholders, ofreciendo una mirada integral del liderazgo empresarial en el país.