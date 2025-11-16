El nuevo director de la Opret Jhael Isa Tavárez y su experiencia en el transporte masivo

Jhael Isa Tavárez es el nuevo director de la Opret. ( FUENTE EXTERNA )

Jhael Isa Tavárez, designado este domingo como el nuevo director ejecutivo de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), mediante el decreto núm. 652-25, tiene una trayectoria vinculada al desarrollo del transporte masivo.

Según una nota de prensa, hasta la fecha se desempeñaba como director ejecutivo del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la República Dominicana (Fitram), desde donde supervisó proyectos clave como el Monorriel y Teleférico de Santiago, además de las Líneas 1, 2 y 3 del Teleférico de Santo Domingo, que forman parte del Sistema Integrado de Transporte.

Es ingeniero civil egresado del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec). Cuenta con una maestría en Ingeniería de Transporte obtenida en el Rensselaer Polytechnic Institute (RPI) en Nueva York, Estados Unidos, mediante la prestigiosa beca Fulbright.

Actualmente cursa un doctorado en Sistemas de Ingeniería Civil con concentración en Transporte en la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).

Desde el Ministerio de la Presidencia, donde ha trabajado por más de una década, ha impulsado iniciativas estratégicas de movilidad y ha coordinado la implementación de proyectos de infraestructura orientados a la modernización del transporte público.

Su experiencia incluye consultorías especializadas y participación constante en foros y conferencias internacionales sobre movilidad sostenible.

El ingeniero ha sido citado como una de las figuras técnicas más influyentes en la transformación del transporte masivo en el país, aportando una visión orientada a la sostenibilidad y a la integración de modelos de movilidad ajustados a estándares internacionales.

