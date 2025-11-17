Tensión en Juana Méndez: amanecen calles con neumáticos encendidos y preocupa a la frontera

Autoridades dominicanas en la frontera se mantuvieron vigilantes durante toda la mañana, observando el flujo de personas y monitoreando la situación del lado haitiano. ( FUENTE EXTERNA )

La mañana de este lunes 17 de noviembre de 2025 inició bajo un ambiente de tensión en la comunidad fronteriza de Juana Méndez, donde varios sectores amanecieron con neumáticos encendidos y calles semibloqueadas.

La situación ha generado preocupación entre residentes y autoridades de ambos lados de la frontera, debido al historial de tranquilidad que tradicionalmente caracteriza esta zona del norte.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/17/whatsapp-image-2025-11-17-at-94003-am-adca6c04.jpeg

Los hechos ocurren en medio de un clima de incertidumbre provocado por recientes declaraciones del líder de una de las principales agrupaciones armadas de Haití, conocido como Barbecue, quien llamó a la población haitiana a no salir a las calles ante la posibilidad de enfrentamientos entre bandas y la Policía Nacional de ese país.

Este mensaje ha fortalecido el temor entre los habitantes de la región, quienes temen que cualquier estallido de violencia termine impactando directamente la estabilidad fronteriza. Desde Cabo Haitiano hasta Dajabón, comunidades que suelen mantener un ritmo cotidiano relativamente pacífico, hoy se mantienen en alerta ante cualquier posible escalada.

Mientras tanto, la afluencia de comerciantes haitianos hacia el mercado fronterizo de Dajabón ha sido notablemente tímida. Muchos cruzaron con cautela, otros prefirieron no cruzar, lo que se reflejó en un movimiento comercial más lento de lo habitual.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/17/whatsapp-image-2025-11-17-at-94002-am-86535c19.jpeg

Vigilancia de las autoridades

Autoridades dominicanas en el punto fronterizo se mantuvieron vigilantes durante toda la mañana, observando el flujo de personas y monitoreando la situación del lado haitiano. Hasta el momento no se han reportado incidentes mayores, pero la preocupación persiste entre residentes, comerciantes y transportistas que dependen de la dinámica económica diaria.

"Siempre hemos sido una frontera tranquila; por eso, ver estas señales nos mantiene con el corazón en la mano", expresó un comerciante dominicano que prefirió no ofrecer su nombre, reflejando el sentir generalizado en la zona.

La situación continúa en desarrollo mientras pobladores esperan que el ambiente se estabilice y que las autoridades haitianas logren controlar cualquier foco de tensión. Entretanto, la frontera sigue operando, aunque bajo un manto evidente de cautela.