Carolina Mejía presenta la iniciativa "La Ciudad que Respira"

La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, presentó este lunes la iniciativa "La Ciudad que Respira", un balance de su gestión en materia de recuperación y creación de espacios públicos, que según informó suma más de 200 intervenciones en distintas comunidades de la capital.

El acto, realizado en el Salón Piantini del Aloft Hotel Santo Domingo Piantini, destacó el impacto que estos espacios han tenido en los barrios de las tres circunscripciones, donde la Alcaldía ha ejecutado obras de ordenamiento, remozamiento y creación de áreas verdes y recreativas.

Mejía recordó que al iniciar su administración identificó junto a su equipo la necesidad de ordenar espacios deteriorados y establecer reglas claras de uso.

Señaló que estas intervenciones han contado con la colaboración de sectores públicos y privados, así como de juntas de vecinos y organizaciones comunitarias.

Transformación

Durante la actividad se presentó un audiovisual que recoge casos emblemáticos de transformación, entre ellos los parques Fernández, La Yagüita y Caonabo Beato, donde residentes valoraron las mejoras realizadas y su efecto en la vida cotidiana de los sectores.

La alcaldesa afirmó que esta transformación social busca fortalecer el sentido de pertenencia y promover una ciudad más humana. Concluyó señalando que, aunque se han logrado avances, "esta gran transformación apenas comienza".