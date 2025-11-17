Funglode cumple 25 años como referente de análisis e investigación

Imagen del expresidente Leonel Fernández en un foro sobre Inteligencia Artificial, organizado por Funglode, en abril de 2023. El mandatario interactuó en el escenario con la robot Sophia. ( FUENTE EXTERNA )

La Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) conmemorará este jueves 20 de noviembre su 25 aniversario, reafirmando su posición como el único centro de pensamiento fundado por un expresidente dominicano, el doctor Leonel Fernández, que ha logrado mantenerse activo y con proyección internacional durante un cuarto de siglo.

Desde el año 2000, la entidad se ha consolidado como uno de los think tanks -centro de pensamiento-más influyentes de América Latina y el Caribe.

A lo largo de estos 25 años, Funglode ha sido un motor de producción de conocimiento y diálogo democrático. La institución ha impulsado investigaciones, programas académicos, foros globales, proyectos culturales y plataformas de innovación que han contribuido a fortalecer la vida institucional del país y a posicionar a la República Dominicana como un actor relevante en debates regionales y globales.

Bajo la visión de su presidente, Leonel Fernández, Funglode ha organizado más de dos mil actividades académicas, culturales y de formación, además de producir decenas de estudios que hoy forman parte del acervo nacional para el análisis de políticas públicas.

Su reconocimiento internacional está respaldado por su presencia constante en el Global Go To Think Tanks Index Report de la Universidad de Pensilvania, llegando a figurar entre los 40 mejores centros de pensamiento de América Latina.

Entre sus principales aportes están el desarrollo de observatorios especializados —como el Político, el Judicial y el Económico— que elaboran análisis utilizados por investigadores, legisladores y medios de comunicación. A esto se suma RD2044, uno de los proyectos de planificación estratégica más ambiciosos del país, con estudios territoriales y propuestas para el desarrollo sostenible.

En el ámbito internacional, Funglode ha ganado prestigio mediante la organización de encuentros de alto nivel como el Foro Global América Latina y el Caribe, el Foro Casa de Campo, el Foro Orlando , el Foro por la Paz y el Foro Dominico-Haitiano .

Sus alianzas y oficinas en Estados Unidos, España y Francia han fortalecido la presencia dominicana en espacios de diálogo global y diplomacia pública.

Iniciativas de Funglode

El impulso cultural y creativo también ha marcado la identidad de Funglode, con iniciativas como el Festival de Cine Global Dominicano, la Muestra de Cine Medioambiental Dominicana, la Editorial Funglode, la Revista Global, Radio Funglode y la Biblioteca Juan Bosch, reconocida como una de las más completas en ciencias sociales y humanidades.

Sus programas de debate, liderazgo juvenil y modelos de Naciones Unidas han formado a miles de estudiantes en República Dominicana, Estados Unidos y Francia.

La institución también ha incidido en temas clave de innovación social y desarrollo, con investigaciones sobre competitividad, medioambiente, gobernanza, educación, tecnologías emergentes y problemáticas como los feminicidios.

A ello se suma el fortalecimiento del Centro de Estudios de Seguridad y Defensa (CESEDE), que se ha convertido en referente regional gracias a sus cumbres internacionales, publicaciones especializadas y programas formativos.

El acto central de celebración se realizará este jueves 20 de noviembre, a las 7:00 de la noche, en el Hotel Real Intercontinental Santo Domingo, donde fundadores, directivos, colaboradores, jóvenes líderes y aliados internacionales honrarán el legado de la institución y su visión hacia el futuro.