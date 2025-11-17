Peregrinos salen desde Santiago hacia el Palacio Nacional para exigir construcción de carretera

Peregrinos de Hato del Yaque, acompañados por un grupo de comunitarios, marchan con las cruces en mano rumbo al Palacio Nacional para exigir la terminación de la carretera que afecta a varias comunidades agrícolas. ( FUENTE EXTERNA )

Con una cruz a cuestas cada uno, tres peregrinos salieron este lunes desde el distrito municipal Hato del Yaque, en Santiago, rumbo al Palacio Nacional en Santo Domingo, para exigir al Gobierno la terminación de la carretera que conecta varias comunidades agrícolas de la zona.

José Almonte, uno de los participantes, asegura que llevan años reclamando la reparación de los tres kilómetros que restan para concluir la vía en la comunidad de La Finca de Arriba.

Explicó que esta es la tercera ocasión en que los comunitarios realizan la caminata.

Señala que el avanzado deterioro del camino afecta de manera directa la economía local, pues impide que productores puedan transportar sus cosechas a los mercados.

Afecta a la educación

Además, indica que los estudiantes quedan sin poder asistir a clases durante los días de lluvia debido a que el tramo se convierte en intransitable.

Los peregrinos con las cruces antes de iniciari su caminata hacia el Palacio Nacional. (FUENTE EXTERNA)

También denuncia que, cuando ocurre una emergencia médica, los residentes se ven obligados a cargar a los enfermos por la mala condición del terreno.

Almonte advirtió que, si las autoridades no responden a la demanda, Hato del Yaque podría paralizar sus actividades productivas como forma de protesta.

"Ya es bueno que se ponga atención a esos tres kilómetros que faltan", señaló Almonte.

Los peregrinos continuarán su recorrido por la autopista Duarte hasta llegar al Palacio Nacional, donde esperan ser recibidos por autoridades que atiendan sus reclamos.